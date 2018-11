Distinguen en el Senado nacional a una docente rural y a un comunicador

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet participó este lunes de la entrega de la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento a la docente Liliana Graciela Testabruna y el locutor nacional Santiago Rinaldi, en el Salón Illia del Senado de la Nación, en el marco de una actividad promovida por la senadora Sigrid Kunath.



La directora de la Escuela N°33 Paso a Paso de Colonia San Justo, Liliana Graciela Testabruna, fue homenajeada en reconocimiento a su trabajo en el ámbito educativo junto al locutor nacional Santiago Rinaldi, por su aporte a la difusión cultural en la provincia.



"Me resulta muy gratificante poder compartir este momento y poder hacerlo en reconocimiento a dos personas que conozco mucho, y que conozco por su trayectoria y compromiso profundo. Entre los dos reconocimientos hay un hilo conductor que tiene que ver con la ruralidad en nuestra provincia", aseguró el gobernador, quien estuvo acompañado por su esposa Mariel Ávila.



"Desde nuestra gestión asumimos un compromiso en diciembre de 2015 que es consolidar la población rural en la provincia y a esto hay que hacerlo con mejores escuelas rurales, mejor educación agrotécnica, con el acceso de los vecinos al agua potable, la electricidad y a otros bienes como la conectividad, que hacen que los pobladores rurales puedan encontrar grandes condiciones que en los centros urbanos", aseveró el mandatario.



Bordet destacó que tanto la docencia como el periodismo "están muy fuertemente arraigadas". En ese sentido, reflexionó: "El caso de Liliana porque mi mamá fue maestra rural y en el de Santiago porque buena parte de mi niñez la pasé en un pueblito, Pronunciamiento, y mis abuelos prendían la radio para enterarse las noticias porque no había otra forma. Y el periodista era como un integrante más de la familia. Y esto que hace Santiago cada sábado de mañana en cada pueblo o junta de gobierno tiene que ver con esta conexión que nos reúne a los entrerrianos en torno a vivencias comunes". Celebrar la vida y la trayectoria La senadora nacional Sigrid Kunath brindó la bienvenida a los presentes y dijo: "Es un honor recibir en esta casa al gobernador", así como a funcionarios y familiares de Liliana Graciela Testabruna. "La idea que traemos hoy es celebrar la vida y la trayectoria", afirmó.



Al hablar de Testabruna, la legisladora señaló: "La tarea docente, en una provincia como la nuestra y en los lugares donde se ha desempeñado, tiene que ver con la vocación. Estas actividades no se pueden llevar adelante sino hay amor y compromiso. Esto es lo que queremos resaltar".



En tanto, de Santiago Rinaldi destacó la trayectoria. "Te conozco desde años, desde que vivo en Paraná, valoro tu trayectoria profesional. Creo que sos un profesional justo, equilibrado, señero, y además un caballero en la vida y en la política, con quien hemos compartido una campaña electoral que ha sido enriquecedora", manifestó Kunath.



"Llego a este día muy honrada porque esté presente nuestro gobernador y por cada uno de quienes están acompañándonos. Este es un momento de celebración, que queremos que disfruten, atesoren y se lo lleven en su corazón, y especialmente es un momento movilizador y que brinda un ejemplo de estas dos tareas que llevan a cabo", redondeó la senadora. Sobre los galardonados La profesora Liliana Graciela Testabruna se formó como docente, realizando un importante recorrido en Concordia. En esta ciudad integró distintos proyectos educativos. Posteriormente, se desempeñó como directora de Escuelas Rurales. Actualmente es directora de la Escuela N° 33 Paso a Paso, donde desarrolla tareas que van más allá de lo pedagógico. A pesar de las distancias y los inconvenientes que debe sortear para llegar a estas escuelas retiradas de las zonas urbanas, ha gestionado el dictado de talleres para los niños y niñas que concurren a estos establecimientos. Asimismo, en 2014 fue distinguida con el premio Mujeres de Concordia, por su destacado desempeño como docente.



Por su parte, el locutor nacional Santiago Rinaldi ha desarrollado su carrera en medios de comunicación locales y regionales. En enero de 1976 inició su actividad profesional en LT 14 Radio General Urquiza de Paraná, siguiendo con diferentes programas en LT39 Radio Victoria, LT38 de Gualeguay, LT 15 Concordia, Radio Nacional Santa Fe, LT10 Universidad Nacional del Litoral y Radio Colonia, y de la República Oriental del Uruguay. Fue locutor estable de LT 9 Radio Brigadier López y Canal 13 de Santa Fe y fundador de Canal 9 TVER de Paraná, hoy Canal 9 Litoral.



También ha desempeñado desde 1973 como animador de espectáculos en festivales y eventos en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, entre otros. De su desempeño como comunicador y periodista agropecuario en sus programas de radio y televisión, se destaca Caminata Sabatina por su antigüedad y la característica de realizarlo desde diferentes lugares del interior entrerriano, del país y de países limítrofes. Desde 1981 se encuentra al aire, difundiendo y promoviendo a personas, instituciones y comunidades, que contribuyen al bien de la sociedad, ya sea en acciones culturales, recreativas, funciones institucionales o emprendimientos privados. Presencias El acontecimiento, organizado por la senadora nacional Sigrid Kunath, contó con la presencia del representante del gobierno de Entre Ríos, José Ostroski; del prosecretario de la Cámara Alta nacional, Mario Daniele; legisladores nacionales y provinciales, y familiares de los galardonados.



El acto además contó con la adhesión de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; la diputada nacional Mayda Cresto; el diputado nacional Juan Manuel Huss; las senadoras nacionales Beatriz Graciela Mirkin y Cristina López Valverde; y el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), Andrés Sabella.



La Mención Sarmiento es la máxima distinción que entrega el Senado a personas del quehacer cultural, académico, profesional y deportivo, por su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades.