Manos Entrerrianas: "Es mucho y bueno lo que se hace en Entre Ríos"

El gobierno entrerriano despliega en su territorio diversas herramientas tendientes a promover, consolidar y fortalecer a los emprendedores de la economía social, dotándolos de recursos que favorezcan su crecimiento, a la vez que les permita mejorar sus capacidades productivas y de comercialización.La propuesta se divide en dos etapas: en la primera los emprendedores reciben asistencia técnica en lo referido a diseño gráfico, fotografía profesional, promoción web, y generación de spots audiovisuales comunes para la marca. Luego de finalizada esta etapa se hace la cesión de marca y se comienza con la promoción en distintos puntos de venta, por ejemplo en diversas ferias."Es un orgullo llevar adelante este programa que lanzamos con el fin de valorizar lo mucho y bueno que se hace en Entre Ríos y tener una marca de calidad, que nos identifique" destacó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.En ese sentido, resaltó que "detrás de esa marca hay muchas familias que tienen su sustento, que trabajan todos los días, que se forjan un porvenir. Desde el Estado lo que hacemos es darles las herramientas necesarias para que puedan llevar adelante los objetivos que cada familia se plantea, que en definitiva es poder desarrollarse, crecer en distintos lugares, ciudades, pueblos de la provincia" y enfatizó: "También, como Estado provincial, tenemos una identificación de productos típicos, que a su vez nos otorga presencia en el ámbito nacional".Poner en valor la economía socialPor su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta explicó que "Manos Entrerrianas pone en valor a la economía social, al precio justo y al consumo responsable, es una herramienta que facilita los procesos de comercialización de los emprendedores de nuestra provincia".A su vez, "es un sello para distinguir, visibilizar y proyectar nuestros emprendedores. Este programa es el resultado de un trabajo, de un sueño, de un gran esfuerzo, pero sobre todo de mucha convicción de lo que estábamos haciendo, y también es un trabajo colectivo que hicimos codo a codo con cada uno de los emprendedores de todo el territorio provincial que forman parte de Manos", enfatizó la funcionaria provincial.El Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos registró la marca Manos Entrerrianas y la cede en uso a emprendimientos de la economía social provincial que se destacan por su calidad y compromiso.Los emprendedores que conforman Manos Entrerrianas participaron de instancias de asistencia técnica desarrolladas por la Secretaría de Economía Social, de la cartera de desarrollo provincial, a partir de un equipo interdisciplinario. Del trabajo conjunto surgieron las piezas y productos comunicacionales que hoy son parte de la marca.Esta iniciativa tiene como fin promocionar los productos y servicios entrerrianos, visibilizar las cadenas de valor características de la provincia y generar instancias de comercio justo, poniendo de manifiesto la construcción de una identidad y dando a conocer quiénes son, qué hacen y cómo trabajan los emprendedores entrerrianos.A este respecto, la titular de la cartera de desarrollo entrerriana, detalló: "No es solamente la cesión de la marca, es el trabajo en estrategias que promuevan y faciliten los procesos de comercialización, para que las marcas puedan crecer, desarrollarse y abrirse nuevos rumbos".En ese marco, el gobierno entrerriano genera instancias de capacitación, acompañamiento, fomento del asociativismo, apoyo crediticio-productivo y espacios de feria, que generan las condiciones para profundizar la iniciativa.De la misma, participan emprendedores de diferentes localidades de la provincia como Paraná, Concordia, Villaguay, San Salvador, Santa Elena, Feliciano, Federal, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Diamante, Aldea Eingenfeld, La Criolla, Los Charrúas, Bovril, San Gustavo y Nogoyá.Asimismo, luego del desarrollo de diferentes etapas que se llevaron adelante de manera articulada entre el gobierno entrerriano y los emprendedores de la provincia, se puso en marcha un proyecto de comunicación integral para potenciar y posicionar la marca colectiva. De esta forma se creó un sitio web que cuenta con un espacio personal para cada emprendedor; se trabajó desde el diseño gráfico en el desarrollo de logos, etiquetas, folletería y merchandising.La propuesta reúne hasta el momento diversos rubros tales como alimentos, producción textil, carpintería, servicios y productos personalizados; y está basada en diferentes valores como el fomento y la promoción de la economía social, del consumo responsable, el comercio justo y la soberanía alimentaria.Mediante la página web www.manosentrerrianas.com se puede recorrer todos los emprendimientos que son parte, y contactarlos mediante los diferentes canales de comunicación especificados. De igual manera, la marca Manos Entrerrianas cuenta con un espacio en los diferentes eventos que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social que buscan fortalecer la comercialización de los emprendimientos de la economía social, tales como ferias o rondas de negocios.En este sentido, uno de los eventos donde se destaca la venta es la Feria Navideña que se realiza desde el 2016 en Plaza Mansilla (frente a la explanada de la Casa de Gobierno de Entre Ríos), donde la marca cuenta con un espacio para ofrecer y comercializar sus productos."Manos entrerrianas es una posibilidad de crecimiento de mi emprendimiento. Una vidriera, una ventana para generar otras oportunidades y también para ordenar el emprendimiento, sobre todo con las herramientas", enfatizó Maby, quien se dedica a los hilados y al tejido crochet.De igual manera, Patricia de la marca Manos Charrúas, quien tiene un emprendimiento de eco print de Villaguay, refleja con sus palabras uno de los objetivos que tiene Manos Entrerrianas, el cual consiste en generar un entramado social que sostenga la economía social en la provincia: "Para nosotros es un empuje como emprendedores que siempre tenemos altibajos y tenemos que remarla. Esto es un apoyo que nos permite integrar otros espacios a los cuales no teníamos acceso. También es una ventana para darnos a conocer no sólo en nuestro entorno y localidades, sino que creo que, además, es una linda forma de compartir con otros emprendedores sus experiencias, para tomar lo bueno y lo malo, y seguir creciendo todos".Al mismo respecto, Nicole, dueña del emprendimiento El Fueguero de Oro Verde, rescata en su testimonio uno de los fundamentos de ésta política, que es lograr una comunicación estratégica y fortalecer las capacidades comerciales de los distintos emprendimientos: "Ser parte de Manos significa recibir mucha ayuda en la parte promocional del producto. Que nos marquen un camino y nos den una mano en la difusión en redes y medios. Todo eso a mí me sirvió un montón".La Economía Social es política de Estado en Entre Ríos desde el 2012, año en que se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social un área destinada a trabajar en la temática. El organismo tiene como objetivos la promoción del autoempleo, el fomento de la economía social y sus valores, en pos de afianzar el bienestar social de los entrerrianos. Las líneas de acción que fortalecen y acompañan los emprendimientos están vinculadas al financiamiento (microcréditos y acceso al crédito); a la transferencia de tecnología (máquinas y herramientas) con el fin de mejorar los procesos productivos en calidad y cantidad; y a la comercialización y capacitación.En este sentido, se necesitó de una normativa que la afiance y consolide, siendo Entre Ríos una de las primeras provincias en la Argentina que generó un marco legal a este respecto. La Ley de Economía Social N° 10.151 creó el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos, posibilitando la generación de fondos genuinos para la aplicación de políticas públicas. Además la norma creó el Registro de Emprendedores de la Economía Social (RESEER), que permite la generación de lineamientos específicos, permitiendo saber quiénes son, dónde están y qué hacen las personas que deciden emprender y generar su propio trabajo. En ese marco, se habilitaron políticas que permiten la generación de círculos virtuosos económicos entre el Estado y estos actores estratégicos que agregan valor a los procesos económicos.El próximo 14 de diciembre se realizará la tercera Feria Navideña 'Regalemos lo Nuestro' en Plaza Mansilla (frente a la explanada de la Casa de Gobierno de Entre Ríos), donde la marca Manos Entrerrianas contará nuevamente con un espacio para ofrecer y comercializar sus productos, junto a cientos de emprendedores de la Economía Social de Entre Ríos. Se ofrecerán variados rubros de productos, tales como textiles, artesanías y marroquinería, entre otros. Además, habrá servicio de gastronomía en general.