Moyano reflotó el paro con movilización que la CGT suspendió a cambio del bono

"La semana que viene vamos a decidir si hacemos un paro general y una movilización a Plaza de Mayo antes de fin de año". Con esa frase Pablo Moyano reflotó la medida de fuerza, que la CGT había anunciado para la previa al G20, pero que luego suspendió a cambio del bono de $ 5.000 y algunas ampliaciones de paritarias.



"La negociación que llevaron adelante los muchachos dela CGT fue lamentable. Es un bono fantasma. Nadie sabe quién lo va a cobrar, cómo, qué actividad lo pagará, en cuántas cuotas. Fue para desactivar un paro que nunca estuvo firme y para demostrarle al Gobierno que no llevarán una medida de fuerza cuando llega el G20", dijo el gremialista en diálogo con AM 530. "Fue un nuevo engaño del Gobierno para sacar la medida de fuerza", agregó.



El secretario adjunto de Camioneros anunció que los gremios del transporte resolverán la semana próxima la realización de la quinta huelga general contra el Gobierno de Mauricio Macri. ¿Los motivos? Depidos, pago de emergencia para jubilados, el pago del Impuesto a las Ganancias y la necesidad de cambiar el modelo económico de Cambiemos. "Han quedado afuera del bono los jubilados y los desempleados. Es un gobierno que desprecia a os trabajadores con política en detrimento del salario, hipotecando el futuro de millones de argentinos", subrayó.



Según dijo el líder del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), que también agrupa a la CFT, las dos CTA y decenas de movimientos sociales y organizaciones sociales, la protesta incluiría en principio una parálisis del transporte terrestre, aéreo y marítimo, que consecuentemente afectaría el resto de las actividades laborales. La alternativa será debatida en una reunión el martes y podría ser anunciada ese mismo día, horas antes del desembarco en la Argentina de los principales mandatarios del mundo. No se descarta que una vez confirmada, se adhieran los casi 80 sindicatos de la FSMN.



Días atrás el líder de la CGT, Carlos Acuña, admitió que desactivaron el paro tras el acuerdo por el bono y desafió a los sindicatos más "combativos" a convocar a una huelga, si es que es necesario. Moyano no tardó en responder: "Lo que diga el compañero Carlos Acuña a los camioneros nos tiene sin cuidado. Ellos con Triaca habían intentado de llevar la reforma laboral que luego con los bancarios, las CTA y otros pudimos frenar", recordó.



Moyano confirmó que la CATT cumplirá el próximo martes, entre las 4 y las 7, asambleas -y paro virtual- en todas las ramas del transporte ante la negativa de las empresas en pagar el bono de fin de año, así como también en demanda de un aumento de emergencia para los jubilados. A esa medida se acoplará un paro de 24 horas de los trabajadores de Aerolíneas Argentina en repudio a la decisión de la empresa de no abonar el completo salarial acordado en la ampliación de la partitaria y contra la suspensión de empleados que protestaron la semana pasada.



En ese marco, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, solicitó a los sindicatos que "levanten" la medida previsto para el próximo lunes. Como réplica, los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (SAU), que aglutina a APTA (técnicos), APA (personal de tierra), UPSA (profesionales), APLA y UALA (ambos de pilotos), publicaron un comunidado donde reclaman el dicatado de la concicialiación obligatoria y exigen la apertura de un diálogo con la empresa a los fines de evitar la medida de fuerza. Desde AA declinaron hacer comentarios al respecto y solamente indicaron que el paro le costaría a la empresa 20 millones de dólares.



"Van a ser asambleas, pero hay muchas organizaciones que quieren continuar con esta medida de fuerza o exigirle a la CGT que convoque a un paro con movilización a Plaza de Mayo porque los despidos continúan", detalló en la entrevista radial. "Por más que nos multen, intervengan las organizaciones, hay muchos trabajadores que están dispuestos seguir peleando contra las políticas neoliberales", advirtió.