Un afiliado al PRO denunció que fue golpeado por un legislador entrerriano

Armando Piatti, un hombre de 67 años, resultó fuertemente golpeado tras una discusión que mantuvo con el Senador Departamental de Cambiemos, Nicolás Mattiauda, y su secretario privado, Sebastián Castaño, en el ingreso al centro de Defensa Comercial de la ciudad de Gualeguaychú, según publicó ElDía.



Al parecer, Piatti se encontraba en la puerta de ingreso al Centro de Defensa Comercial, en calle 25 de Mayo, conversando con otro hombre que había acudido a presenciar la conferencia que estaba a punto de brindar un expositor convocado por el organismo que reúne a los comerciantes de la ciudad.



Alrededor de las 19.30 del viernes, llegó el senador departamental Nicolás Mattiauda acompañado de su secretario privado Sebastián Castaño y según se informó a ElDía por una persona que estaba presente en ese momento, Piatti le recriminó al legislador por qué lo habían echado del PRO y que nunca se le dio una oportunidad de derecho a réplica, "que se sintió echado como un perro", transmitió el testigo.



Este hombre, al notar que se trataba de una cuestión privada dio media vuelta y dejó que Piatti y Mattiauda limaran sus diferencias, pero a los pocos segundos ingresó Piatti todo ensangrentado aludiendo que Mattiauda lo había empujado y Castaño -según lo informado por la propia víctima- le había pegado un cabezazo y luego un golpe de puño.



Tras esto se llamó a la Policía y a los pocos minutos llegó un patrullero. Mattiauda y Castaño fueron a la Jefatura a brindar su declaración y denuncia contra Piatti por golpes y amenazas, y lo mismo hizo Piatti que radicó una denuncia acompañado de su abogado. El caso recayó en el fiscal Guillermo Biré, que mañana determinará las actuaciones.



El comunicado del PRO de Gualeguaychú



Una vez conocidos los hechos, desde el Consejo Departamental del PRO Gualeguaychú dieron a conocer un comunicado en el que repudian lo ocurrido. A continuación, el texto completo:



El Consejo Departamental del PRO Gualeguaychú lamenta profundamente los hechos de público conocimiento suscitados en la noche de ayer y repudia cualquier hecho de violencia física o verbal que se dé en el marco del ejercicio democrático.



En el marco de la sana y madura convivencia política, resulta importante rechazar de manera tajante tanto la violencia como las provocaciones que puedan llevar a ella.



Asimismo, instamos a dejar de lado las provocaciones como herramienta política, a la vez que resulta necesario señalar que la utilización inescrupulosa del hecho por parte de un sector partidario claramente identificado, es sencillamente lamentable, más aún cuando han venido haciendo de la ofensa y la hostilidad un mecanismo recurrente.



Debe tenerse en cuenta que quien hoy se presenta como víctima fue el primer agresor físico y no hemos escuchado autocrítica alguna en su recorrido por los medios de comunicación. No obstante, ello no justifica reacción alguna, por lo que se analizarán las medidas disciplinarias pertinentes en al ámbito del partido.



Por último, respaldamos al senador departamental, Nicolás Mattiauda -quien fuera increpado e insultado en la vía pública por quien se arroga el papel de víctima de esta situación-, y más allá de no haber respondido a las agresiones, en un intento de sacar un triste rédito político ha sido involucrado, falazmente, como protagonista.