Identificarán llamados de emergencia falsos y los denunciarán en la Justicia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que a partir de hoy, en el marco de los operativos por el G20, se podrá identificar de inmediato el número de teléfono y la ubicación de quien realice por teléfono cualquier amenaza falsa al 911.

Además, en conferencia de prensa en la sede del ENaCom, explicó que esto permitirá a la Justicia actuar rápidamente contra los que efectúen llamados de este tipo.

"Toda persona que llame al 911 con algún tipo de amenaza, su número de teléfono, su IMEI (International Mobile Station Equipment Identity en inglés) y su localización estarán a disposición inmediata de los fiscales", afirmó Bullrich.

Según adelantó "esto significa que cuando las personas llamen queriendo utilizar el 911 para dar una falsa alarma, inmediatamente nosotros vamos a saber quién fue, de cualquier forma en la que se comunique".

Los números de IMEI son la "huella digital" de cada equipo y están registrados en una base de datos común a nivel internacional, de modo que será posible identificarlos aún cuando no estén vinculados a un chip con una línea telefónica.

Este nuevo sistema forma parte de un acuerdo entre los ministerios Público Fiscal de Nación, Buenos Aires y porteño, así como las carteras de Seguridad de estas jurisdicciones con el Enacom y las principales prestadoras de Servicios de Comunicación Móvil (SCM).

"Esto es un aprovechamiento de los recursos técnicos para darle celeridad y eficacia a las investigaciones penales", aportó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien también participó del anuncio.

A continuación, el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, presente en la conferencia, aportó que con la posibilidad de tener "inmediatamente" estos datos "existe la posibilidad de los fiscales de obtener la aprensión de las personas".

"Este sistema permite neutralizar y transformar mecanismos que se utilizan para generar conmoción o para hacer bromas, en consecuencias muy severas para quienes actúen", agregó Conte Grand.

Por otra parte, si bien esta herramienta se aplicará durante los días previos y los que dure la Combre del G20 en Buenos Aires, Bullrich adelantó que el objetivo es que continúe siendo usada en el futuro ante el requerimiento de la Justicia.

"Toda persona que use el sistema emergencia para hacer una falsa denuncia va a tener consecuencias penales concretas porque, además, vamos a saber quién es y dónde lo hace, cosa que hasta ahora no podíamos", concluyó Bullrich.