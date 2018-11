El titular de Anses confirmó que "no hay previsto" un bono para jubilados

El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, ratificó en el Congreso que "hasta el momento no está previsto un bono para los jubilados" en diciembre, aunque aseguró que "igualmente estamos monitoreando la situación social permanentemente".



El funcionario expuso por más de dos horas ante la Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que preside el diputado Luis Pastori (UCR). En el Salón Illia del Senado, defendió la gestión en el organismo durante el gobierno de Cambiemos.



"Lo que nosotros queremos es que los jubilados tengan su actualización a través de la inflación", dijo al ponderar la fórmula de movilidad establecida a partir de la polémica reforma previsional del año pasado. Sin embargo, reconoció: "Lamentablemente la inflación este año es superior a lo que todos queríamos, y eso hace que se produzca un desfasaje, que se va a corregir el año que viene".



Interrogado sobre todo por legisladores del FpV-PJ, el director de la ANSES sostuvo que le "encantaría" que "la jubilación mínima sea mayor y estamos trabajando en ello". "Hemos tomado acciones concretas: en estos tres años 500 mil jubilados salieron de la mínima gracias a la Reparación Histórica y un 1.300.000 tienen la garantía del 82 por ciento móvil", destacó.



También resaltó que "es falso que estemos usando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para gastos corrientes". "Una vez que se termine el dinero del blanqueo de capitales el año que viene, se empezarán a utilizar las ganancias del FGS", agregó. Y, ante los cuestionamientos, Basavilbaso defendió que el Fondo se mida en pesos y no en dólares con el argumento de que "el Fondo solo invierte en Argentina".



Consultado por el kirchnerista Rodolfo Tailhade por la causa penal -impulsada por él y su par Victoria Donda- sobre la venta de acciones que el organismo poseía en Petrobras y que quedaron en manos de Pampa Energía, el funcionario remarcó que se ha presentado en la justicia y "he respondido todas las preguntas".



Justificó que hoy día, "con el diario del lunes", esas acciones "valen menos", con lo cual fue propicio. También detalló que el proceso "pasó por 10 áreas" y la herramienta que se utilizó para llevar a cabo la operatoria "fue una de las más transparentes".



Al hablar de la gestión en la ANSeS, Basavilbaso subrayó las ampliaciones de asignaciones que ha habido y expresó que "la cobertura en niños y niñas se ha fortalecido y esto lo hemos hecho en conjunto con el Congreso, específicamente cuando aumentamos los topes y equiparamos los montos de asignaciones familiares".



"Se ha priorizado el presupuesto social en el gobierno de Cambiemos. Este año ANSeS representa el 58% del total del presupuesto nacional para el año que viene", enfatizó.



En otro tramo destacó que "hemos bajado muchísimas prestaciones porque encontramos prestaciones que iban a personas que no tenían que llegar y hemos hecho un esfuerzo muy grande para que el dinero de ANSeS, el dinero de los argentinos, llegue a las personas que realmente lo necesiten".



"Se habló mucho de que habíamos vendido acciones del FGS y eso es falso: en diciembre de 2015 tenía un 12,8% en acciones y al cierre de septiembre tenía un 14,2% de acciones, es decir, que el Fondo ha aumentado su exposición en acciones", afirmó el funcionario.



Asimismo recordó que "cuando llegamos a la administración nos hemos propuesto que el FGS tenga una misión clara" y que "por eso a través de la Reparación Histórica se ha definido que la ganancia del Fondo sea utilizada para pagar los aumentos de la misma y los juicios que ya tenían sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia".



"Lo primero que hicimos fue trabajar la liquidez de este Fondo a través de subastas de plazos fijos", prosiguió Basavilbaso para luego detallar que "ordenamos los sistemas y procesos del Fondo" y "pusimos herramientas como SAP para una mejor administración operativa".



También ponderó que se aumentó "la frecuencia de las publicaciones de todas las inversiones del Fondo en la página del FGS para que cualquier ciudadano pueda consultar en qué se invirtió, cuándo y por qué".



Al referirse a la composición, puntualizó que "poco más del 60% del FGS está compuesto por títulos públicos, 14.2% por acciones, 7% por proyectos productivos o de infraestructura, 3.8% por préstamos a las provincias, 3.2% por préstamos a beneficiarios del sistema de seguridad social y 1.9% a no beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones, 2% por títulos de entes estatales, 1.2% por fondos comunes de inversión, casi 1% por obligaciones negociables, 3% por plazos fijos y nada de depósitos en bancos. Esto fue un gran avance".