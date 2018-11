El Ventilador: Algunas opiniones sobre la construcción de viviendas sociales

Política Viviendas sociales bajo sospecha

El tema fue tratado en la edición de este jueves de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Una grave denuncia sobrevuela las últimas viviendas sociales construidas en Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda. La noticia difundida este miércoles por el portal especializado Página Judicial pone en el foco de las sospechas a los empresarios encargados de llevar adelante la edificación de las casas.-"Lo único social es la construcción y medidas del terreno. Yo me di de baja cuando me querían hacer firmar un acta que decía que me entregaban la casa en perfectas condiciones y no era así".-"Las casas, a un día de inauguradas, ¡se llueven casi todas!".-"Soy propietaria de una vivienda en San Benito. Gracias a dios ha soportado las lluvias. Me da pena por los vecinos que pasan por esta situación porque nada es gratis. Si el terreno sale 120 mil y ahora sigue valiendo 120mil ¿por qué las cuotas aumentan? ¿Por qué si quiero saldarlo me cobran recargo?".-"La Mutual Modelo y el IAPV son la misma currada".-"El terreno no vale 120 mil, están mintiendo. Cuatro mil es el valor de la cuota hoy. Si vale 120 ya lo estaríamos terminando de pagar, y todavía nos quedan 5 años. Si tienen tanta gente esperando ¿por qué no les dan las 25 casas que hay desocupadas en San Benito?".-"Nosotros estamos anotados en Vicoer hace 10 años en calle Tibiletti y Martínez. Ya tenemos el terreno pago y solo hay 46 construidas".-"El valor del terreno no termina en el costo de la tierra. Se suma infraestructura: cordón cuneta, alumbrado, red de agua, cloaca, etcétera".-"El IAPV ha realizado muchas viviendas a lo largo de la historia y nunca se cobró el terreno. Es obvio que ahora hubo arreglos solo para recaudar dinero".-"Es una vergüenza desde hace años el tema de las viviendas sociales. De baja calidad y sobreprecio para lo que salen... Empresarios y políticos entongados".-"Le consulto al señor que está representado a la mutual ¿por qué la gente que ha pagado terreno no le entregan escritura? Sólo te dan comprobante de pago sin decir cuánto mide en M2 el terreno que compraste. Hay gente que reclamo a la mutual y ahora les dicen que las escrituras se dan cuando se pague la casa. Ahora pregunto ¿por qué a último momento pusieron ese requisito si al terreno lo compraron aparte? Soy una adjudicataria".-"Hacen y venden casas de cartón y telgopor que dan vergüenza y pena a la vez, y viven como multimillonarios. Investíguenlos por favor. Hace dos años una tormenta voló un barrio entero que estaba con las casas sin terminar (no estaban habitadas todavía, gracias a Dios) y por los videos que filmaron los vecinos había telgopor desparramado por todos lados".-"¿Por qué no está el señor Casaretto dando las explicaciones? ¿Nadie del IAPV? Soy del barrio de San Benito? En la mutual nos dijeron que la cuota de la casa no se iba a exceder a los 2.200 pesos".-"Consulten al sr. Bruffal, porque la mutual vendía la celosía que faltaba en las casas entregadas. Además, ¿por qué al terreno el monto total no lo incorporaron en los 25 años que tenemos que pagar la casa?".-"Necesitamos que nos den una cuota fija. Nos cobran todo ahora y se pagan 10 mil pesos por mes. Te atienden mal cuando vas. Nos matan. Encima en diciembre nos suben ¿Qué hacemos?".-"Me anoté para la vivienda social hace dos años y todavía no me dan respuestas de si se están construyendo o no. Y veo que han entregado muchas casas del IAPV y no me dan respuesta. La necesito urgente, tengo cinco chicos y estoy viviendo al lado de una barranca y se está desmoronando, quisiera una solución".-"Queremos respuestas formales y claras por parte del IAPV. Si yo termino de pagar el terreno y no me dan el título de propiedad, ¿eso como se toma? ¿De quién es el terreno? La mutual te da un papel sin validez de nada".-"¿Saben algo del problema que tiene Fonavi con un barrio en zona Hernandarias que la gente ya pagó el terreno y nunca se entregaron las casas?".-"Si el terreno sale 120 mil pesos, son 84 cuotas de 4600. Hay gente que entregó 20 mil y les cobran 36 cuotas de 2000 pesos fijos, a algunos no les aumentaron la cuota y otra cosa, los terrenos no miden todos iguales ¿por qué valen todos lo mismo? Mi hermana paga todavía 300 pesos por mes de casa y son casas de ladrillos. Esta es de telgopor y no sabemos cuánto sale. Si pagamos cuotas de 4600 pesos en 25 años ¿cuánto me sale la casa?".-"La Mutual Modelo es conocida por los arreglos con el municipio y los códigos de descuentos de los pobres trabajadores municipales, son conocidos por los negociados y vivir de las necesidades de quienes más necesitan".-"Es mentira que congelaron el precio del terreno en 120 mil. Yo me di de baja y pagué más de 120 mil. Cuatro años pagando y ahora me encuentro con que no me quieren devolver la plata".-"Al hombre de la Mutual que baje un cambio porque se lo ve muy alterado".-"Es una vergüenza la mutual, tres años pagando más de $3500 para que solo valga $20.000 y tuve que saldarlo como pude porque iba a terminar pagando como 10 terrenos".-"Nos pintaron una cosa Mutual Modelo y IAPV. Se nos ríen en la cara. El señor Casaretto es muy mal educado y Picazzo trata mal a la gente, hace llorar. Tenemos varios casos que han tratado mal y no dan solución".-"A mí me entregaron un dormitorio sin el cableado eléctrico y estoy esperando hasta el día de hoy que vengan".-"¿Por qué el señor Adrián de la Mutual Modelo no cuenta que le pidieron a un hombre vender su moto para ponerse al día porque si no lo sacaban de la casa?".-"Eso pasa en todas las casas hechas por el IAPV. Mi hija vive en las que se entregaron en Garrigó al final y se entregaron sin cloacas porque tienen pozo, sin cordones cunetas, con desbordes de residuos cloacales y calles de barro".-"En donde hicieron las casas en San Benito era una laguna. Todo es relleno".-"Soy de San Benito y hasta que no me dan el recibo de sueldo no sé qué me cobran".-"Hay familias acomodadas en las 250 de San Benito y de Colonia Avellaneda. Les dieron el terreno a costilla de otros vecinos".-"¿Cómo puede ser que Casaretto se escude con `el que no puede pagar que deje su casa´? Se debe contemplar la situación de cada familia. De social, nada".-"¿Por qué el monto final de la casa a IAPV va a ser mayor a los 2 millones y medios de pesos? Porque IAPV sólo debería cobrarnos los 55 metros cuadrados de construcción".-"Es mentira lo del método francés porque el cálculo que hacen para poder saldar, es el valor que esta hoy en día y no sobre el cálculo de cuota pura".-"Al señor Bruffal le digo que nos indicaron que la cuota del terreno cambiaba cada seis meses según aumento del INDEC. Soy vecina de San Benito".-"Soy una vecina del barrio mutual modelo. Cuando firme los últimos papeles en IAPV en febrero del 2018, pregunté a la mutual cuánto sería la cuota del IAPV y me dijeron 2000 aproximadamente. IAPV nunca nos dijo el monto de las cuotas, salieron con lo suyo y cada dos meses aumentan".-"¿Por qué a los que pagaron el terreno completo no se les da una escritura del terreno, solo un recibo de pago. Soy de barrio 250 viviendas de San Benito".-"Estoy anotada desde el 2008 y no consigo una vivienda. Fui esta semana y me dijeron `si querés una casa anotate en la Mutual Modelo´. No puedo pagar alquiler, terreno y casa. Sigo anotada en el IAPV".-"Ya que está Bruffal, quisiera consultarle por las diferencias de los terrenos. Nos vendieron 27 metros y en Colonia tenemos 22. En realidad el que nos mintió y nos vendió algo es la Mutual Modelo. Con ellos firmamos y ellos nos dijeron que IAPV no iba a ser más de 2000 pesos y en 5 meses estamos en casi 5000. Y nosotros somos los vivos, según Casaretto".-"¡Vicoer! Otra estafa. Hace más de 10 años pagó el terreno mi hermana y sigue esperando su casa".-"Vivo en un barrio del IAPV y están todas con problemas de edificación. Unos meses atrás hubo un incendio en el barrio Jardines del Sur y no tenemos salida de emergencia. Los bomberos no pudieron combatir el incendio porque no tenían por donde ingresar. Y eso nos va a pasar a los de la torre. Dios nos permita que no pase algo porque morimos todos al no tener una salida de emergencia. Se roban el dinero y las edificaciones son pésimas. Todos los barrios tienen problemas. Hoy se me llovió todo ¿qué hacemos?".-"¿De qué nos asombramos? Acceso Sur aún en obra y ya están haciendo parches. La calidad de los materiales es un desastre. Cero controles. ¿De dónde cuentas claras?".-"Me trataron mal. Si no pagaba el terreno me iban a hipotecar la casa, me dijo Picazzo".-"En La Paz hace cinco años nos entregaron las casas y se llueven y les entra agua por las aberturas. Están hechas con mala calidad".-"Vivo en Barrio Paraná 13, Primero de Mayo y los Jacarandaes ¿por qué no se hacen más viviendas así? ¿Qué hacen con la plata?".-"Una pregunta para Bruffal ¿por qué yo que tengo un terreno en Colonia pago la misma cuota que gente de San Benito? Siendo que mi terreno es de 22,5 x 9mts y en San Benito son terrenos de hasta 30x9".-"A mi hija le entregaron la casa ayer. Hoy fue y se llueve ¿qué negocio hubo? ¿Alguien se benefició? Las casas son más económicas que las de material convencional".-"A 400 dólares, el monto final de la casa serían 900.000 pesos y el IAPV nos quiere cobrar más de 2 millones por nuestra casa ¿Cómo podrían explicarme eso?".-"¿Por qué cruzando la calle de 400 Viviendas de Colonia pagan 2mil pesos y las de 250 viviendas cuestan 5 mil pesos? ¿Quién controla esto?".-"Soy adjudicatario en San Benito. Le pregunto al hombre representante de la Mutual Modelo. ¿Por qué hay adjudicatarios que no pagan terreno? ¿Por qué se los han regalado? Hay varios casos, al menos en San Benito, y seguramente en los otros 2 barrios, también pasa. Piensen en la gente, no se llenen los bolsillos y hagan los arreglos. No mientan, no atienden nada. Tremendo desfasaje. Los terrenos son donaciones. Privatizaron ustedes con beneficios lucrativos. No tienen cara".-"Vivo en calle Gobernador Parera y Tibiletti (casa de IAPV) quería saber ¿por qué en la municipalidad, al día de hoy, figura como terreno baldío todo ese loteo?".-"Es una gran mentira. Cuando nos anotamos en la mutual modelo la sra. María José, quien nos atendió, nos dijo que la cuota variaba según el índice que ponía el INDEC en su página. Es más, una de las subas pusieron ellos el porcentaje porque el INDEC aún no había publicado en su página el índice. Empezamos pagando 2 mil en 2015 y hoy en día llega a casi 4 mil la cuota del terreno. La misma señora que nos atendió nos dijo que la cuota del IAPV no superaría los 2 mil y hoy en día ya pagamos casi 4900 pesos. Soy Rosario Isaurralde, vecina de San Benito".-"Que el señor Bruffal nos diga por qué fueron más chicos los terrenos de lo que figuraba al comienzo. Se tiran la pelotita de unos a otros".-"Lo que tendrían que hacer los usuarios es presentar una denuncia ante la Federación Nacional que encuadra a las mutuales, porque lamentablemente las mutuales siempre jugaron con la necesidad de la gente, prendiéndose de los códigos de descuento de los recibos de haberes de los empleados".-"Yo fui a inscribirme y me dieron una planilla que había escrito otra persona. Me dijeron "tacha y escribí". Poco serio".-"El representante de la Mutual no sabe cómo salir de la situación. El ejemplo que describió es muy malo. Es un negociado que fue entre la Mutual y el IAPV de otra gestión y salta ahora".-"Soy de Colonia Avellaneda. Cuando fuimos a firmar nos dijeron que pagábamos 120 mil fijos, sin interés francés, nunca nos dijeron otra cosa. Los terrenos que íbamos a pagar eran de 27 x 9 y los terrenos de colonia son de 22,5 entonces ¿nos van a bajar el precio del terreno? Nos dijeron que nos iban a bajar la cantidad de cuotas al pagar terreno. A mí particularmente IAPV me mandó a que averigüe para anotarme a casas. Jamás nos hizo firmar nada en conjunto con mutual modelo. Nos hicieron pagar para que ellos se encargaran de hacer trámites con IAPV y cuando queríamos hacerlo nosotros nos negaron esa posibilidad".-"En realidad, esto salta ahora porque lo que bajó es el poder adquisitivo del salario, siendo única responsable la política económica nacional".-"Increíble cómo se contradicen y mienten. Cuando reclamamos que los costos superaban el 20 por ciento que debe cobrar IAPV, nos dijeron que eran cosas diferentes y ahora dice que terreno y casa van juntos".-"Es una vergüenza lo que está diciendo el de la Mutual. Están sacando un millón por mes, se nos llueve más que afuera y nos cobran como barrio privado, siendo que el IAPV es del Estado y hace viviendas sociales"."Soy de Colonia Avellaneda. Desde Mutual Modelo desde un primer momento nos dijeron que los aumentos eran depende del Indec o paritaria, es más, yo le pregunte a uno de los empleados por qué nos aplicaban ese aumento cuando ya estaba aplicado el interés en el total de las cuotas y me contestaron que tenían el mismo sistema que los bancos al cual me pareció una barbaridad".-"Quisiera saber si tengo posibilidad de una vivienda social. No poseo recibo de sueldo, pero pago un alquiler de 6.500 mensuales, más luz, gas, cable, pago cuota alimentaria por mis hijos mayores y vivo con mi señora actual y mi beba".-"Creo que hoy los adjudicatarios de IAPV están preocupados por sus cuotas y tienen razón, pero tienen otro problema. Las casas no tienen buena construcción y la garantía, que en cualquier producto de electrodomésticos es de un año, ¿parece correcto que para una casa sean seis meses? Mínimamente, la garantía tendría que abarcar todas las estaciones del año. No se habló tanto de los constructores".-"Soy adjudicataria de las viviendas de San Benito. Cuando yo averigüé para pagar el terreno al contado, me dijeron que me tomaban la cuota pura inicial de 2300 pesos. Que los aumentos, que tenemos cada 6 meses no entran. Es decir que si la cuota hoy es de $3800 y yo quiero saldar el terreno, me multiplican la cantidad de cuotas por $2300, no por lo que realmente estoy pagando. El representante de la mutual modelo que no diga que siempre estuvo todo claro, porque nos mintieron en la cara con las medidas del terreno. Espero que los que nos estafaron caigan.