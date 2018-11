Viviendas sociales bajo sospecha

La noticia difundida este miércoles por el portal especializado Página Judicial pone en el foco de las sospechas a los empresarios encargados de llevar adelante la edificación de las casas.



Fue el senador provincial de Cambiemos, Raymundo Kisser, quien promovió la denuncia en sede judicial a fin de solicitar que se investigue la existencia de posibles irregularidades en el proceso.



En detalle, el legislador paranaense apuntó contra Oscar Marelli y Alfredo Francolini, ex titulares del Instituto de la vivienda. La denuncia les adjudica desligarse de la debida "planificación urbana" y del control que requería esta operación para darle vía libre a las empresas privadas adjudicatarias de los trabajos y sus negocios.



Se trata de las 250 viviendas de San Benito, de las 250 de Colonia Avellaneda y de las 300 en Gobernador Maya y Don Bosco, que fueron entregadas oficialmente ayer miércoles.



La denuncia alcanza también a los empresarios Néstor Iván Szczech, Miguel Marizza y Rubén Oscar Grasso, y las firmas Adelco-Viano Construcciones, Caballi SA y RP Construcciones, que tuvieron a su cargo las obras; y a los directivos de la Mutual Modelo, que el legislador Kisser le atribuye a Marizza.



¿Se estaría frente a un caso de corrupción en el cual se habría favorecido a los privados por un monto superior a los 80 millones de pesos?



¿Qué relación tendría este supuesto entramado con el alto valor de las cuotas que denuncian los adjudicatarios de las casas?



¿Se habría armado un sistema para obviar a quienes se encuentran en la lista de espera a cambio favorecer un negocio inmobiliario para las constructoras? "Lo polémico es que los adjudicatarios terminan pagando por dos instancias" Juan Cruz Varela, periodista Página Judicial , indicó que "lo que denuncia el senador Kisser y el abogado Pagliotto es que hubo un sistema, a través de un programa nacional, que le ofrece al IAPV un sistema de financiación de viviendas sociales. En un principio eran 800 viviendas que se iban a construir en Paraná y que después terminaron repartiéndose en Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito por la falta de terrenos que hay nuestra ciudad".



Según indica la denuncia "el programa de Techo Digno es traído por el empresario Miguel Marizza, de parte del Ministerio de Planificación Federal. La cuestión más conflictiva sobre la que se está discutiendo es qué es lo que pasó después, porque las empresas constructoras, ante la falta de terrenos, debían proveerlos. Ahí empieza lo polémico, ya que los adjudicatarios terminan pagando por dos instancias. Por una parte el terreno, pero no solo eso, sino lo que implica el loteo, la unificación, la apertura de calles, la electrificación, algo que estaba por fuera de lo que se había establecido en los pliegos licitatorios".



Recordó que "lo que dice el pliego es que los adjudicatarios solo pagaban el terreno. Se vendían en una suma aproximada de 120 mil pesos si los pagaban al contado. De lo contrario, Mutual Modelo financiaba en 84 cuotas".



"El pliego dice que el adjudicatario solo paga por el terreno y resulta que lo que denuncian que además se les cobran otros valores que no están contemplados y de las cuales se tendría que haber hecho cargo el IAPV", aseguró.



Consideró que "lo inédito de este caso es que es la primera vez que el IAPV financia de este modo e impone a los adjudicatarios un doble cuota: por un lado la cuota del terreno, que no se paga en IAPV sino que es un arreglo con la mutual; y por el otro la cuota por la vivienda, que sí se paga en IAPV. Esa es la irregularidad que administrativamente se le cuestiona al IAPV".



"En principio se abrió una investigación penal preparatoria. El fiscal Gonzalo Badano fue asignado a esta causa. Hubo una presentación voluntaria del IAPV y también lo hizo Miguel Marizza, un empresario constructor. No hay todavía imputaciones formales ni tampoco determinación de cuál es del delito que se está investigando. El delito no está especificado pero hay indicios que uno puede presumir que van por el lado del fraude y por otro lado tiene que ver con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos por los deberes de control de cómo se hizo la construcción de las casas y demás", manifestó.



"No sé si podemos hablar de malversación de fondos porque no queda claro que sean fondos públicos. Sí hay un cuestionamiento al sistema de construcción, que dicen que es experimental, que no está muy desarrollado en el país y que es susceptible de este tipo de falencias", indicó. "Hay casos que se revisaron porque mucha gente se quedó sin trabajo" Adrián Bruffal, representante de Mutual Modelo , dijo que "hace un día que se inauguraron las 300 viviendas y esta denuncia entonces se da en un contexto político. La leímos y para nosotros no tiene ningún tipo de asidero en lo que respecta a la parte que le toca a la mutual, ya que dice muchas cosas que no son ciertas".



"El Programa Techo Digno es nacional y este sistema existe en la provincia de Entre Ríos desde 1983. Las entidades intermedias, en este caso Mutual Modelo, acercan una propuesta de terreno y los terrenos se venden. Así lo hizo el Sindicato de Comercio, Agmer, el Círculo de Suboficiales de la Policía, y así lo hacen todos. Con el recupero del terreno se pagan obras de infraestructura, como agua y otras cuestiones. No es que el tema del terreno es ganancia para las entidades", remarcó.



Comentó que "el loteo lleva muchas cuestiones: apertura de calles, asfalto y demás. Hoy el lote vale 120 mil pesos, la entidad mutual lo financia en 84 cuotas ajustadas por el índice de variación salarial. Si se hace una proyección entre lo que aumentó el dólar y la inflación, estamos por debajo. La función social de la mutual se cumple. El terreno en 2015 valía 120 mil pesos, hoy sigue valiendo lo mismo. Hay casos que se revisaron y se extendieron las cuotas. Hay gente que se quedó sin trabajo y se le está dando una mano como corresponde. Siempre los atendemos, cada caso particular se atiende. Hay muy poca morosidad, no llega ni al 7%".



Y explicó: "nosotros empezamos a trabajar en este proyecto en el 2014. Como mutual queríamos plantear que nuestros asociados puedan tener vivienda y a partir de ahí empezamos a trabajar y logramos el objetivo. Nuestra entidad tiene 20 años en el mercado, tiene una trayectoria impecable comercialmente. Podemos discutir cualquier cosa, pero están las 800 casas, están los terrenos, está el asfalto, las cloacas. Los terrenos se compran a un privado, luego los intervenimos nosotros y después el IAPV".



"Mutual Modelo se presentó en fiscalía con los 800 legajos originales con la ayuda económica y todo lo que se le entregó a la gente. Esto es para que estudien el caso", señaló.



"Tenemos una lista de 500 familias en espera con documentación con posible plan y 200 sin documentación. Hay dos tipos de trabajos: si la municipalidad o el IAPV compra el terreno, es un tema; cuando intervienen las asociaciones intermedias, es otra cuestión. En el primer caso las personas entran en un sorteo, mientras que en el segundo uno pone a sus socios, tienen prioridad", resaltó.



Por otra parte, señaló que "en el año 2015, cuando hubo cambio de gobierno, estas obras estuvieron bajo control del estado nacional durante seis meses. Se hicieron todos los controles exhaustivos de estas 800 viviendas hasta que se terminó dando la habilitación para seguir los trabajos de construcción. Estas obras tuvieron controles por parte del estado nacional y provincial".



"Con Mutual Modelo los adjudicatarios firmaron, se llevaron toda la documentación, el valor de la cuota. Tienen absolutamente todo. La cuota del terreno se ajusta, no por el INDEC, sino por el índice de variación salarial, que hoy está muy por debajo de la inflación. Semestralmente son 20 mil pesos más el ajuste del índice de variación salarial", dijo.



Asimismo, manifestó que "a la escritura la entrega el IAPV cuando se finaliza el pago de la casa. El terreno fue cedido por la entidad para hacer este plan social para nuestra sociedad. El terreno y la casa cuando se terminen de pagar, se escrituran en IAPV".



"Acá hay un problema general. El terreno y la cuota del IAPV se han sumado un poco. El kilo de pan sale 70 pesos, una familia tipo compra un kilo de pan por día, al mes son 2100 pesos de pan por mes. La cuota del terreno sale 3760 pesos. O la cuota del terreno es barata o el pan está caro. En realidad es el costo de vida lo que subió. Cuando se hace un análisis de la situación, tiene que ser general", indicó. "Cobro 12 mil pesos y pago 9000 pesos entre mutual y IAPV" Emiliano René, vecino de San Benito , señaló que "mientras se construían las viviendas del IAPV pagaba el terreno en la mutual. Cumplí los requisitos y llegó la hora de que nos entregaran las viviendas. Cobro 12 mil pesos y por la inflación ahora pago 9000 pesos entre mutual y IAPV. Me quedan 3000 pesos para pagar la luz, impuestos".



"He tenido varios desperfectos en la vivienda, como abolladuras en la puerta. He pedido que me la cambien, porque estaba en garantía, pero nunca había materiales, no les llegaban. Ya se venció la garantía", relató.



Asimismo, dijo que "voy pagando 24 cuotas y fui a preguntar cuánto me saldría saldar la deuda completa para terminar de pagar el terreno. Me dijeron que 95 mil pesos, pero el terreno en principio salía 120 mil. Es decir que pagué 24 meses y no me da la suma". La opinión de los panelistas El periodista Sebastián Martínez, indicó que "leí la denuncia completa y no es de las denuncias más precisas que he visto. Me pareció media difusa para encontrar el delito tipificado. Sí suponía un montón de cosas, pero me parece que se objeta lo que se está cobrando de cuota de IAPV. El valor del terreno a la mayoría de los usuarios no está apuntando a un problema en sí, los que lo pagaron de entrada lo pagaron a 120 mil pesos, los que lo financian lo hacen a base de 120 mil pesos. Creo que el foco de la denuncia es la cuota del IAPV".



El panelista Mariano Kohan, dijo que "lo que cuestionaba Kisser es hay una empresa financiando la venta de terrenos cuando el IAPV tenía la potestad de comprar directamente terrenos, hacer todas las mejoras que convierten un pedazo de tierra rural en un lote urbano. En Argentina estamos muy mal acostumbrados a un cuestionamiento político pero no puede ser judicial".