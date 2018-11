Proyecto Fondo Provincial del Arroz: Piden "que haya previsibilidad"

La Cámara de Senadores de la Provincia días atrás aprobó un proyecto que introduce modificaciones a la conformación del Fondo Provincial del Arroz.



"No tuvimos acceso al proyecto, ni nos convocaron para hacerlo. Nos enteramos de esto a través de los medios", sostuvo el dirigente de FAA de San Salvador, César Villón.



No obstante, indicó: "Ese fondo tiene que ver con recursos que la Nación le dio hace dos años a este Gobierno provincial, en el 2016, que fueron distribuidos a través del ministro de Producción, Carlos Schepens".



Finalmente dijo que más adelante intentarán contactarse con algún legislador para poder dialogar sobre la iniciativa: "Tal vez el espíritu del proyecto no es malo, pero es necesario que se otorgue previsibilidad", sostuvo a APF.



Consultado sobre el subsidio del 50 por ciento a la tarifa eléctrica para el sector, que días atrás anunció el Gobernador, Villón manifestó: "Deberían haber avisado dos o tres meses antes, para tener previsibilidad. No cuando ya estamos regando. Pero de todos modos, bienvenida sea esta rebaja".