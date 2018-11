Gobernadores justicialistas proyectan una alternativa electoral nacional

"Hay que construir un espacio con quienes tenemos una visión similar de los problemas que tiene la Argentina y también de las formas en que se pueden resolver", sostuvo el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet.", sostuvo Bordet.En ese marco, Bordet recordó que la construcción de este espacio político se trata de un proceso que lleva mucho tiempo de trabajo a través de "sucesivas reuniones" y que nace de "varios gobernadores que tenemos un común denominador que es el justicialismo".A eso se suma que también "tenemos problemas comunes todos los días en nuestras gestiones" y que "hemos buscado ampliarlo en los ámbitos legislativos con otras fuerzas políticas sin caer en una falsa dicotomía".En ese sentido, y consultado por los medios de comunicación, Bordet también reiteró que "el límite son las coincidencias y los consensos" y que para eso "hay que conversar, no sesgar, no tener un criterio que genere exclusiones innecesarias" y reiteró la necesidad de contar con "una base muy fuerte de coincidencias". "Esto tiene que ser claro", enfatizó.Para ser más claro aún, Bordet reiteró que "no hay nadie excluido" y que "tenemos que aunar esfuerzos porque Argentina merece tener una alternativa para el año próximo"."Esa alternativa sino para que los ciudadanos argentinos tengan una opción que pueda ser confiable, que pueda generarles expectativas para solucionar los problemas cotidianos que tienen, que son muchos y que angustian a buena parte de la población", detalló el mandatario entrerriano."Nosotros, como dirigentes políticos, independientemente de que representemos a nuestras provincias, tenemos que construir esa alternativa para ese sector de la sociedad que la está esperando", señaló.Por último, B