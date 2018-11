Media sanción para el Proyecto de Presupuesto 2019

Los diputados trataron el Expediente 23.172 con el Proyecto de Ley del Presupuesto provincial. El diputado Marcelo Bisogni (PJ) argumentó a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo: "La ley de Presupuesto es una garantía de previsibilidad para el resto de los actores económicos. Todo se logró sin cesantear ningún empleado. Nuestro presupuesto tiene planificado un endeudamiento por debajo del 15% de la Ley de Responsabilidad Fiscal y las pautas están sometidas a la inflación a la que nos somete el Ejecutivo".



Por su parte, el diputado Joaquín La Madrid (Cambiemos) sostuvo: "Se dijo que este Presupuesto que estamos por aprobar es realista, pero que nada tiene de realista el presupuesto de la Nación y las cuentas públicas nacionales. Cuando vamos a los números de los supuestos que se basa la administración entrerriana, estamos tomando los mismos presupuestos de la administración nacional, arrancamos con una pauta inflacionaria nacional que toma el gobierno provincial, no puede ser que esté tan mal el presupuesto nacional: lo que nos está diciendo es que va a haber una readecuación enorme, que va a tener que hacer la provincia".



En tanto, el diputado Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos) dio cuenta de una "visión más política que técnica" sobre la iniciativa: "Venimos de dos períodos anteriores acompañando desde este principal bloque opositor al Gobierno provincial, a veces con algunas disidencias en lo particular. Este año vamos a acompañar, vamos a dar la herramienta que necesita el Gobierno provincial, pero no quiere decir que no estemos obligados a hacer algunas observaciones cuando el diputado Bisogni ha tenido términos en los que ha hecho mención a un panorama desolador en recortes en salud en la provincia de Entre Ríos".



"Nosotros creemos que es un presupuesto que tiene muchísimo de voluntarismo. Si lo analizamos un poco más diremos que es un presupuesto mentiroso que se esfuerza a unas elecciones que, seguro van a ser anticipadas, que un gobernador que va a ser candidato, plantea una situación de un superávit forzado, pero no se habla del déficit de la Caja de jubilaciones, vamos a terminar con un déficit superior al 8%", manifestó.



En tanto que la diputada María Alejandra Viola (Cambiemos) ratificó su acompañamiento al con el voto en general, pero expresó disidencias en los votos en artículos 6 y 7 y argumentó: "Es importante que tengamos en cuenta que siendo el año 2018 recién contamos con la auditoría del Presupuesto 2016 y las recomendaciones que hace el Tribunal de cuentas se repiten en el 2017 y 2018".



En tanto, el diputado Fuad Sosa (UCR en Cambiemos) se refirió a las observaciones sobre la obra pública para su departamento y se mostró confiado en que este próximo Presupuesto "cumplirá con el cronograma de obras señalado". En similar sentido se expresó el diputado Daniel Koch (FR), quien además diferenció en criterio con el legislador Kneeteman. En tanto que el diputado Gustavo Guzmán (PJ) refirió al voto de un "Presupuesto de pobreza" y formuló críticas a las políticas del gobierno nacional, en materia económica y financiera en el país. La oposición de Cambiemos al "millonario presupuesto asignado a la Cámara"

La bancada votó en general el proyecto de presupuesto de 2019 pero rechazó en particular el presupuesto asignado a la cámara que trepa a 630 millones: "Son tiempos de austeridad", dijeron al no votar ese articulado.



El bloque de Diputados de Cambiemos, que conduce Maria Alejandra Viola, rechazó hoy, al votar en general el proyecto de ley de presupuesto 2019, el monto asignado para la Legislatura que supera los 600 millones de pesos.



Aprobó en cambio, el resto de la iniciativa que supone un incremento para las prestaciones que necesitan trabajadores y familias en tanto se tratan de salud, educación, obras y desarrollo estratégico de la provincia, entre otros items que llegan de modo directo a la gente.



Los diputados de Cambiemos pidieron a su vez que la Cámara de tratamiento a los proyectos que ya tienen estado parlamentario y que fueron presentados por ese bloque y que abordan temas tales como la transparencia, el acceso a la información pública, la posibilidad de acceder al presupuesto y la creación de una oficina que lo aplique en el ámbito de la Cámara para que sus movimientos puedan ser consultados, entre otras iniciativas que apuntan a mejorar la calidad institucional de Diputados.



"Es imprescindible que la política tenga un gesto de austeridad para acompañar el esfuerzo que hacen todos los entrerrianos", dijo el bloque al tomar su decisión al tiempo que destacó que el proyecto de ley "apunte a sanear las cuentas, ya que la Nación ha hecho grandes aportes para que los números provinciales se ordenen y Entre Ríos comience a crecer", dijo el bloque en una declaración conjunta.



"Tenemos que optimizar el gasto, ahorrar y alcanzar el objetivo de déficit cero. Esta ley es central para plantear el esquema de provincia para el año entrante. A la asistencia de Nación hay que sumarle la necesidad de un plan de desarrollo, que aliente la inversión para que se promueva en Entre Ríos un círculo virtuoso de trabajo y generación de recursos propios", pidió el bloque.



"Gastar más sin replantearnos la calidad del gasto es una irresponsabilidad y estos tiempos requieren de nosotros una acción ejemplar y el compromiso de cuidar cada peso, para salir del endeudamiento de años y empezar, de una buena vez, a despegar", propuso la bancada de Cambiemos. Otros proyectos aprobados

También se aprobó el expediente 22.633, iniciativa que solicita la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.231 por la cual se regula, fomenta y administra el desarrollo sustentable de la acuicultura dentro del territorio de la República Argentina, resultando en consecuencia aplicable el régimen normativo allí previsto que regula el desarrollo sustentable.



El diputado Monge argumentó: "Además de adherir a la ley nacional se pretende crear la Agencia de la acuicultura. La ley nacional, fue aprobada sobre el gobierno de Cristina Fernández, promulgada durante el gobierno de Macri, lo cual da la idea de continuidad en esta política. Según la FAO, la acuicultura está creciendo un 9% anual".



"Creemos que Entre Ríos tiene varios miles de kilómetros, de cursos de agua naturales y puede significar el desarrollo de mano de obra. La acuicultura comprende la vinculación con los peces, con reptiles, con plantas ornamentales, la hidroponia, tratamos de crear un proyecto con el apoyo de Conicet, de empresas, de la Secretaría de la Producción", agregó.



También se aprobó el Expediente 22.309, que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 25.682, del uso del bastón verde en todo el territorio de la provincia como instrumento de orientación y movilidad para las personas con baja visión.



La diputada Miriam Lambert (PJ) señaló que es "una adhesión a la ley nacional que establece el uso del bastón verde para el uso de las personas de baja visión, es un símbolo de unificación y pertenencia".



Otro de los proyectos que se aprobó es el expediente 23.130, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación formulada por la municipalidad de Oro Verde, Departamento Paraná, de una fracción de terreno que forma parte de otra de mayor extensión.



También el Expediente 23.150, que autoriza al Superior Gobierno de Entre Ríos a aceptar el ofrecimiento de donación formulado por la municipalidad de Diamante de inmueble de propiedad municipal.



Además se dio luz verde al Expediente 22.008, que establece que todo club deportivo, social, gimnasio u institución deportiva donde practiquen deportes menores de 18 años de edad, deberá contar con una ficha personal de salud deportiva donde el profesional médico matriculado deberá consignar el estado de salud y la aptitud para la práctica. El diputado Alejandro Bahler sostuvo: "Este proyecto es valioso porque cada día se ve más que hay jóvenes por muertes que se pueden evitar, presentando certificado médico".



También se aprobó el Expediente 22.727 que establece la separación en origen de los residuos producidos dentro del ámbito escolar, a través de la implementación de programas y políticas de promoción y concientización en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y terciario



Otro de los proyectos que se aprobó es el referido a la enseñanza de natación en los niveles de educación primaria básica.



Además uno que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación varias fracciones de terreno en la ciudad de Gualeguaychú.



Y otro por el que se crea un Juzgado de primera instancia con asiento en la ciudad de María Grande, competencia territorial en todo el Departamento Paraná, el que tendrá competencia en materia civil, comercial, laboral y de familia, sin perjuicio de mantener la competencia en la materia de Juzgado de paz con asiento en la localidad, a opción del demandante, hasta nueva disposición del Superior Tribunal de Justicia.



También los diputados aprobaron el expediente 21.277 por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a convenir con el Nuevo Banco de Entre Ríos a la modificación del contrato de agente financiero, celebrado conforme lo autorizado por Ley 9645 a efectos de introducir entre las obligaciones a cargo del agente la instalación de al menos un cajero automático en cada municipio y en cada Junta de gobierno de primera categoría



Además, el expediente 22.116, por el que se incorpora a la Ley 4870 "Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Entre Ríos" reformado por Ley 9776 el artículo 310 bis medida autosatisfactiva.