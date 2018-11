Por la cumbre del G20, no habrá trenes ni subtes en Buenos Aires

Las zonas de restricción, donde podría ser vedada la circulación peatonal y de vehículos, incluyen el centro y microcentro, Recoleta, Palermo, Puerto Madero y costanera norte, entre el jueves 29 de noviembre a las 21:00 y el sábado 1 de diciembre a las 22:00.En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó el operativo montado alrededor del G20 y señaló que en las zonas vedadas "habrá sistemas de fuerzas de seguridad, agentes de distintas fuerzas y también grupos de despliegue rápido por cualquier circunstancia".La autopista Illia sentido hacia el sur estará cerrada desde las 15:00 del jueves 29 hasta las 22:00 del sábado 1. En sentido hacia el norte, tendrá cerradas sus bajadas desde las 15:00 del jueves, mientras que desde las 21:00 de ese día estará cortada en su totalidad hasta las 22:00 del sábado.Costanera estará cerrada desde las 15:00 del 29 de noviembre hasta las 22:00 del 1 de diciembre.Funcionarán todos los colectivos urbanos, aunque sus recorridos se verán restringidos por el operativo de seguridad dispuesto entre las calles Independencia, Entre Ríos/Callao, Las Heras, Sarmiento, Figueroa Alcorta y La Pampa desde las 21:00 del jueves 29 hasta las 00:00 del domingo 2.El 30 de noviembre y 1 de diciembre no funcionará ningún servicio. Incluye todas las líneas: Sarmiento, Roca (todos sus ramales), Mitre (todos sus ramales), Belgrano Norte, Belgrano Sur, Urquiza y San Martín; y el cierre de las cabeceras Retiro, Constitución, Sáenz, Chacarita y Once.Las líneas ferroviarias retomarán servicios a partir de las 00:00 del domingo 2, con excepción de la línea Mitre que retomará sus servicios a partir de las 00:00 del lunes 3.La Línea B funcionará con servicio reducido desde las 15:00 hasta las 23:59 del jueves 29, entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y C. Pellegrini.En el mismo lapso, la Línea H funcionará con servicio reducido entre las estaciones Hospitales y Santa Fe.El 30 y 1 no funcionará ningún servicio. Incluye todas las líneas: A, B, C, D, E, H y premetro.El Metrobus del Bajo estará cortado desde las 15:00 del jueves 29 hasta las 22:00 del sábado 1. Incluye el cierre de la Terminal de Combis Madero.El Metrobus 9 de Julio estará cortado desde las 21:00 del jueves hasta las 22:00 del sábado. Incluye el cierre de la Terminal de Combis Obelisco.El Metrobus 25 de Mayo estará cortado desde las 5:00 del 29 y las 00:00 del viernes 30 de noviembre.La Terminal de Ómnibus de Retiro permanecerá cerrada desde las 15:00 del jueves 29 hasta las 15:00 del domingo 2. Sus operaciones serán trasladadas a la terminal Dellepiane.Líneas de colectivo para llegar a la terminal Dellepiane: 7, 46, 50, 56, 101, 107 y 193.Aeroparque estará reservado para uso exclusivo de las comitivas oficiales desde las 15:00 del jueves hasta las 22:00 del sábado.El aeropuerto de El Palomar no tendrá operaciones desde las 20:00 del 29 próximo hasta las 22:00 del 1 de diciembre.El Aeropuerto Internacional de Ezeiza permanecerá abierto, aunque sus operaciones también podrán verse afectadas.El Puerto Buenos Aires permanecerá cerrado desde las 13:00 del jueves 29 hasta las 00:00 del domingo 2 de diciembre.La terminal de Buquebus permanecerá cerrada durante ese período.