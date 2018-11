Analizan alternativas por la quita del subsidio al transporte de parte de Nación

"Se va a encarecer"

Preocupado por el incremento del boleto del transporte urbano de pasajeros que se generaría a partir de la quita del subsidio por parte de la Nación, el gobernador Gustavo Bordet analiza alternativas para que a los usuarios no se les encarezca ese servicio a partir de enero próximo.Al referirse a ese tema, el senador provincial Ángel Giano dijo que "la decisión del gobierno nacional de quitar el subsidio para el transporte urbano de pasajeros está tomada y a Entre Ríos le significa una pérdida de 900 millones de pesos. El gobernador está preocupado y por ese tema, y el ministro de Economía, Hugo Ballay, estará mañana con autoridades nacionales en Buenos Aires, buscando la manera de hacer frente a esta situación".Según afirmó, "de quitarse finalmente el subsidio, el pasaje de colectivo se va a encarecer mucho". En ese marco, el legislador se reunió este martes con transportistas de Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú para escucharlos y transmitirle al gobernador sus inquietudes.Dijo que "el gobernador está haciendo el esfuerzo necesario para que el boleto de colectivo, a pesar de la quita de subsidios, a los usuarios no les signifique un aumento, más aún sabiendo que estamos hablando del transporte urbano de pasajeros donde seguramente los municipios que tienen el servicio tendrán que colaborar junto con la provincia".Giano sostuvo que "si el gobierno nacional no quita la totalidad del subsidio compensaría también de alguna manera. Pero el gobernador y el ministro Ballay me han dicho que están pensando la manera de que al usuario del transporte no se le encarezca el boleto a partir del 1º de enero ya que hasta hoy el subsidio sigue vigente y culmina el 31 de diciembre".Mencionó que "el subsidio que venía aplicando el gobierno nacional hace muchos años ha sido quitado del Presupuesto Nacional que se aprobó hace pocos días. Entiendo que, inflación mediante, los subsidios que fueron quitados en lo que hace por ejemplo a electricidad la Nación vuelve a subsidiarla, a pesar de que no va a bajar el costo, y atento a los costos en dólares que tiene la energía. Pero esa no es una cuestión que afecte al usuario más allá del excesivo aumento de las tarifas. En el caso del transporte la decisión de quitar los 900 millones de pesos está tomada porque está incorporado en el Presupuesto que se aprobó recientemente", sostuvo el senador.Con respecto al proyecto de ley de Presupuesto 2019, el legislador dijo que "probablemente será votado esta semana en Diputados y la próxima estaría ingresando en Senadores"."Es un presupuesto que va a traer un superávit. Tiene 129.000 millones de pesos como gasto total estimado, que obviamente se alinea a los indicadores del presupuesto de la Nación donde está previsto una inflación bastante elevada del 40 por ciento pero para la provincia este esfuerzo que ha venido haciendo el gobernador implica que en lo que respecta a salarios, al pago de aguinaldos, a la ejecución de obras, está la tranquilidad de contar con los recursos y además se ha destinado un 60 por ciento más de presupuesto a las áreas más sensibles del gobierno que son Salud y Desarrollo Social", indicó.Luego el legislador concordiense sostuvo que "más allá de que estos son cálculos de recursos y gastos que se presupone que va a ocurrir en 2019, es equilibrado y está contemplado el esfuerzo del gobierno provincial de los últimos tres años".