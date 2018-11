La sesión del Concejo Deliberante no pudo continuar por falta de quórum

Foto 1/2 Foto 2/2

La continuidad de la 17º sesión del Concejo Deliberante de Paraná, que comenzó el pasado jueves en la sede del Sindicato de Dragado y Balizamiento, en el marco del programa "El Concejo en tu Barrio", y que debía reanudarse hoy a partir de las 9.30, no pudo realizarse por falta de quorum.



Luego de esperar por un lapso de 45 minutos la llegada de los concejales necesarios para iniciar la sesión, a las diez y quince se comunicó desde la Presidencia del HCD que "habiendo falta de quorum", ya que tan solo se encontraban presentes los cinco concejales del bloque del "Frente para la Victoria" y el concejal Santiago Gaitán (Paraná de Pie), se convocaba "a la reanudación de la sesión para el próximo lunes 26 de noviembre a las 9.30 en el recinto de sesiones".



Los seis concejales presentes en el recinto de sesiones fueron: Juan Enrique Ríos, Stefanía Cora, Sergio Cáceres, Cristina Sosa y Sebastián Bértoli (Frente para la Victoria); y Santiago Gaitán (Paraná de Pie).



Estuvieron ausentes los concejales Karina Llanes, Emanuel Gainza, María Marta Zuiani, Carlos González, Claudia Acevedo y Pablo Hernández (Cambiemos); Luis Díaz y Silvina Fadel (UNA ? Frente Renovador) y Elsa Salazar (Paraná de Pie).



Luego de dar por levantada la sesión, se leyó por Secretaria una nota dirigida a la Presidencia del HCD, ingresada a las 10.15 por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, firmada por los presidentes de bloque Karina Llanes (Cambiemos) y Luis Díaz (Frente Renovador), donde explicaron los motivos de la ausencia de los ediles de sus respectivos bloques.



"Dado que la sesión del día de la fecha se produce por un cuarto intermedio de la efectuada el pasado jueves 15 de noviembre y teniendo en cuenta que varios legisladores de los Bloques Cambiemos y UNA se encuentran vinculados a actividades pre-acordadas relacionadas al accionar legislativo y otros a cuestiones personales para concurrir a la sesión del día de hoy; en nuestra calidad de Presidentes de ambos bloques le comunicamos la imposibilidad de asistir al recinto", argumentaron a través del escrito, que fue leído en el recinto por el secretario parlamentario Rodrigo Devinar.



En este marco, Etienot sostuvo ante los ediles presentes que "es imprescindible terminar con esta sesión, para poder realizar la que ya está convocada para este mes en el Parque Industrial de Paraná", en el marco del programa "El Concejo en tu Barrio". Reglamento Interno del HCD Luego de leer dicha nota, el secretario parlamentario leyó los artículos 15º y 16º del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, donde se hace referencia a este tipo de circunstancias.



El primero de ellos sostiene: "Toda vez que por falta de Quórum no se pudiere celebrar sesión, la Secretaría del Concejo publicará en un lugar visible de sus dependencias y en la Antesala del Recinto, los nombres de los asistentes y de los inasistentes, expresando si la ausencia de éstos ha sido con aviso o no. Sin perjuicio de ello, es obligación de los concejales concurrentes esperar hasta media hora de la fijada para la sesión".



Mientras que en el artículo 16º se agrega: "Conforme a lo establecido en el art. 89 de la Ley Nº 10.027, podrán reunirse en minoría al solo efecto de acordar medidas tendientes a obtener la presencia de los remisos o compeler a los inasistentes por medio del uso de la fuerza pública en el domicilio donde se encuentren o puedan encontrarse, a cuyo efecto podrán solicitar los medios necesarios para ello, sin perjuicio de los que directamente puedan adoptarse y aplicar penas de multa económica". Homenaje a los submarinistas del "ARA San Juan" "No tengo posibilidades de poner a media asta la bandera nacional, en el marco del hallazgo del ARA San Juan, para poder cumplir con el protocolo nacional y honrar la desaparición de 44 submarinistas nuestros, ya que no puedo dar inicio a la sesión", manifestó la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot.



En este contexto, y aclarando que la sesión estaba siendo transmitida en vivo por internet, Etienot convocó a realizar un minuto de silencio y a izar la bandera a media asta, "por una cuestión formal y de lealtad -explicó-, en el Día de la Soberanía", a los dos presidentes de bloque presentes, David Cáceres (FpV) y Santiago Gaitán (Paraná de Pie).