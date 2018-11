Rige una retención de servicios en Anses: Sólo se atienen turnos programados

Trabajadores de Anses nucleados en ATE Entre Ríos realizan retención de servicios y sólo atienen turnos programados en las oficinas ubicadas sobre calle España, en Paraná.



"Está planteada la no atención al público. Por ahora, solo estamos atendiendo los turnos programados y no hay atención espontanea", confirmó a Elonce TV, el delgado gremial en el organismo, Santiago Cúcaro.



"Las asambleas son sin atención al público", indicó, al tiempo que adelantó la posibilidad de la convocatoria a un paro a nivel nacional en todas las oficinas de la repartición.



En la oportunidad, explicó que las medidas de fuerza son en reclamo "por la reapertura de la paritaria para los organismos nacionales".



"Tenemos una inflación que se aproxima al 40% y para nosotros solo se firmó un acta por el 13% quedando el compromiso para una recomposición salarial para más adelante, pero estamos terminando el año y nunca llegó", argumentó el sindicalista.



"La inflación nos está rompiendo el bolsillo y no hay ninguna propuesta de parte de la patronal para con los trabajadores", apuntó. Y continuó: "La única comunicación que tenemos desde el Gobierno es de amenazas a los empleados para que bajemos las asambleas, aprovechándose del contexto de despidos que se vive a nivel nacional en los organismos nacionales".



En ese sentido adelantó que "las medidas de fuerza se irán incrementando a medida que pasen los días, hasta tanto no haya una respuesta a los reclamos". (Elonce)