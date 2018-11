"Se aguanta porque hay un colchón de entramado social que construimos nosotros"

Política Cómo es la contracumbre que arranca en Buenos Aires

Además, aseguró: "La gente aguanta el ajuste porque hay un colchón del entramado social que construimos nosotros".Por otro lado, la exmandataria resaltó que "como espacio progresista" Unidad Ciudadana y fuerzas aliadas no debe presentarse como "la contra" de otros modelos.Al participar del primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico de CLACSO en Ferro, la expresidenta rechazó que dicho encuentro de intelectuales y referentes políticos y sociales del campo progresista y de izquierda sea una "contracumbre" del G20."Nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, y es la de pueblo", enfatizó.Asistieron a la exposición de la líder de Unidad Ciudadana, entre otros, el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex canciller Jorge Taiana y los diputados del Frente para la Victoria Leopoldo Moreau y Agustín Rossi.Al participar del primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico de CLACSO, denominada "contracumbre" del G20, la ex mandataria brasileña explicó que la llegada de la "extrema derecha" al poder político fue posible porque durante "la transición democrática de Brasil no se juzgó el proceso de terrorismo de Estado", y eso "dejó secuelas" sociales."Como también permanecen las secuelas de 300 años de esclavitud. Siempre la dictadura encontró a la violencia con método de control principal en Brasil", advirtió.Para Rousseff, "era inimaginable que en Brasil la extrema derecha ganara un proceso electoral", y destacó que "la proscripción" del ex presidente Lula Da Silva, quien aparecía como el favorito para ganar las elecciones, propició ese escenario.