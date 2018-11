"Hemos logrado una provincia ordenada y previsible", aseguró Bordet

En el marco de la Fiesta Provincial del Cuchillero, que se realizó en el anfiteatro municipal Pancho Ramírez, el mandatario dijo: "Después de haber hecho un esfuerzo muy grande pudimos ordenar las cuentas en la provincia y pagar los sueldos los primeros días hábiles del mes; y también tener previsibilidad para poder pagar aguinaldo antes de fin de año, lo que va a activar el consumo en el circuito económico provincial".



Acompañado por el intendente Gerardo Chapino; la senadora provincial Nancy Miranda; y la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, recorrió los stands, saludó a los artesanos y conversó con los vecinos.



"Esto es algo básico que nos planteamos, porque es imposible administrar una provincia cuando se gasta más de lo que se ingresa. Ha sido un trabajo muy responsable y no significó frenar obras públicas, no hemos parado el ritmo, y tampoco hemos descuidado la contención sociosanitaria de la población que es fundamental en momentos de crisis", subrayó.



Por otro lado, sobre el bono de fin de año que anunció la Nación, dijo que "nosotros más que pagar un bono estamos analizando un aumento salarial para los trabajadores públicos, porque la Constitución de la provincia nos prohíbe dar sumas en negro, y está muy bien que así sea. Preferimos un aumento salarial que tenga un porcentual y que se pueda percibir todos los meses, que cuide la escala salarial, y que además sea en base a porcentajes, lo cual asegura a todos los trabajadores puedan percibir el incremento y también que lo puedan percibir los jubilados". Créditos para municipios y obras en rutas Por otro lado, en el marco de la fiesta, el mandatario señaló que "hay créditos internacionales que tomó la Nación para municipios que se han retirado y dejado un vacío; nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo de esos créditos y de llevarlos adelante con los municipios".



En ese contexto, mencionó que "Federal tiene presentado un programa de Promeba que es muy bueno y sería una pena perderlo; asumiríamos desde la provincia la deuda que es con el Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar una obra, que además de lo que representa en infraestructura y obra pública, tiene un fuerte impacto social porque es en lugares donde faltan cubrir necesidades básicas y esto transforma toda una zona de la ciudad; así que lo vamos a llevar adelante".



Consultado respecto a la ruta nacional 127, indicó que "está dentro del plan de pavimentación de rutas nacionales que tiene el gobierno nacional, se ha hecho una parte y tengo entendido que se va a completar. Nosotros tenemos un plan de rutas provinciales, por eso estamos reparando la 22, y le di instrucciones a Vialidad para que pueda incluir el puente de Paso Birrinchín en la ruta 5, que es imperioso y es muy necesario que se pueda restablecer el año que viene". Su presencia en Federal En la oportunidad, el mandatario señaló que en la ciudad de Federal "venimos trabajando desde principio de gestión. Cuando empezamos había mucho para hacer, pero con constancia y planificación pudimos ir desarrollando todo lo que teníamos previsto y avanzando a buen ritmo, incluso con obras que no teníamos en carpeta pero que fueron surgiendo".



Bordet afirmó que "estar en esta fiesta popular tiene la importancia de poder darle apoyo a una industria como la del cuchillo que representa a Federal, no sólo en la provincia sino en todo el país, por lo que es muy bueno poder compartir con los vecinos esta oportunidad". Turismo Sobre los resultados turísticos para Entre Ríos este fin de semana largo, resaltó que "ha estado a la altura de las expectativas que teníamos, hubo turismo en toda la provincia con muy buena cobertura de la capacidad hotelera instalada que tenemos. También se ha notado en la costa del Uruguay mucha afluencia de turistas de la República de Uruguay y mucha movilidad interna".



"Hubo varios festivales en la provincia este fin de semana y esto hace que el turista tenga un atractivo; además en cada ciudad siempre hay eventos y espectáculos que hacen que quien venga tenga alternativas para poder disfrutar en la provincia", subrayó. Adelanto de elecciones Por otro lado, consultado sobre la fecha de las elecciones del año próximo en la provincia, dijo que "está la posibilidad de desdoblarlas, pero yo manifesté que el 2018 no era un año electoral, sino de mucho trabajo; estamos a punto de concluirlo y hay que acelerar los trabajos que tenemos en carpeta, poder cumplir con todos los objetivos, y después veremos cuando se hace la convocatoria".



"De todos modos no va a ser un acto unilateral del Poder Ejecutivo, sino que será consultado y consensuado con las otras fuerzas políticas para desarrollar el proceso electoral", aseguró. La fiesta Respecto a su presencia en la fiesta, indicó que "quería venir desde que empecé la gestión por varios motivos: por su calor popular, pero también para rendirle un tributo a todos aquellos que se forjan un destino trabajando como artesanos y haciendo cuchillos aquí en Federal, que nos representan no sólo en la provincia, sino en todo el país".



Y destacó "esta noble tarea que rescata un valor cultural y de la memoria de quienes precedieron a este presente que vivimos hoy. Por eso para mí es un gusto estar acá, venir para compartir con todos ustedes".



Durante su estadía, se entregaron aportes a la municipalidad de Federal, por casi 4,5 millones de pesos destinados al asfaltado y reparación de 21 cuadras; y al Club Social y Deportivo Ateneo, por 50.000 pesos, para la adquisición de columnas de hormigón para el cerramiento perimetral.



Entregó también un aporte al presidente del Club y Deportivo Talleres, Carlos Ruiz, para la organización de la Fiesta Provincial del Cuchillero.



Luego de sus palabras, el mandatario recorrió el predio y saludó a los artesanos.