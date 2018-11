El cronograma de actividades previstas por la semana de los Derechos de la Niñez

Cronograma

Otras actividades

Desde este lunes 19 y hasta el sábado 24 de noviembre se desarrollará en todo el territorio provincial, la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, organizada por el gobierno provincial para desplegar una agenda de actividades de concientización y prevención. El lema es "Promoviendo derechos construimos ciudadanía".Al igual que el año pasado, se pondrá en marcha desde este lunes, con el objetivo de poner en relieve todas las acciones que el gobierno provincial realiza en lo que atañe a los derechos de los niños, niñas y adolescentes como una política de Estado. Los organismos participantes son el Ministerio de Gobierno; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo Social (Coprev, Iprodi, Secretaría de la Juventud y Secretaría de Deportes); el Copnaf; el Consejo General de Educación (CGE); el Instituto Becario Provincial; el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas); la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Turismo y Cultura.Este viernes en Casa de Gobierno se presentó la actividad y en la oportunidad, la presidenta del Copnaf, Marisa Paira, explicó que "esto es continuidad de lo que se hizo el año pasado. Una vez más la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se realizará del 19 al 24 de noviembre, y es un trabajo articulado entre distintas áreas del gobierno provincial, siguiendo el criterio que indicó el gobernador Gustavo Bordet".Agregó que el propósito de esta semana "es instalar en la sociedad entrerriana una reflexión respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y además de ser un trabajo articulado también será descentralizado en los 17 departamentos, con ejes en distintos días. Por ejemplo la primera jornada del 19 estará centrada en la Prevención del Abuso Sexual Infanto Juvenil y habrá una volanteada en simultáneo en horas de la tarde en todas las cabeceras departamentales; otro día será sobre Primera Infancia, el Maltrato Infantil; y otro sobre varias problemáticas que atañen a los adolescentes. Todo desde talleres, charlas y actividades deportivas y recreativas como mediación".A su turno, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, detalló: "Otra de las actividades que estamos organizando está prevista para el día viernes en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación. Una charla sobre un tema que enmarca a los últimos 20 años de la Argentina, que es el debate por si es conveniente o no la baja de edad de imputabilidad. Vendrán expertos sobre el tema y la intención es reflexionar sobre qué desarrollamos, cómo encaramos el tema penal cuando hablamos de niños y adolescentes y si los Estados tienen que ir hacia la baja de imputabilidad o no".Asimismo, agregó: "Por otro lado, seguimos trabajando en los cuidados que tienen que realizarse con las redes, esto es lo que conocemos como grooming. Tenemos una campaña que ya está circulando y en esta semana la vamos a ver más intensamente".Al hacer uso de la palabra, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, sostuvo: "A pedido del gobernador Gustavo Bordet las políticas de niñez son transversales y se trabajan de manera interministerial e intersectorial". "El viernes 23 como ministerio vamos a presentar la segunda edición de un trabajo que venimos desarrollando en conjunto con Unicef, desde el Observatorio de Políticas Sociales. Para ello trabajamos en conjunto con las universidades lo que tiene que ver con la inversión social en niñez y la importancia que tiene en el presupuesto de la provincia".Luego informó que "el día sábado vamos a estar trabajando desde el área de Deportes y Desarrollo Territorial en coordinación con el Instituto Becario en un encuentro de escuelitas barriales de fútbol para promover la práctica deportiva que entendemos tiene un rol fundamental en el fortalecimiento del tejido social, la inclusión y la igualdad de los niños, niñas y adolescentes".Por el Ministerio de Salud participó el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Guillermo Zanuttini, quien destacó que "las acciones sanitarias se enmarcan desde el primer nivel de atención en la continuidad de las tareas de abordajes, sumando actividades lúdicas y recreativas para promover tanto hábitos como conductas saludables y derechos, reflexionando acerca de cómo atendemos a la infancia"."Trabajar para la niñez y la adolescencia implica hacerlo sobre colectivos que tienen un nivel de vulnerabilidad diferente a los otros grupos etarios, teniendo en cuenta que las tormentas económicas-sociales para la infancia son devastadoras" sostuvo el funcionario y refirió que esta semana "contribuye a comunicar la preocupación que tenemos que tener todos como sociedad acerca de los cuidados que les brindamos a niños y adolescentes".En tanto, la presidente del CGE, Marta Irazábal de Landó, expresó que ese organismo declaró "de interés educativo esta Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, igualmente lo tenemos plasmado en el Calendario Escolar. Por ello, en todas las instituciones educativas de la provincia de Entre Ríos se van a trabajar los derechos del niño".Además, expresó que "hemos pautado otras jornadas que ya las comenzamos el día 14 con encuentros sobre Embarazo Adolescente No Intencional, distintos encuentros para escuchar las voces de nuestros alumnos fundamentalmente, y para respetar estos derechos también desde la escuela y acompañando desde educación fundamentalmente".Los lineamientos de la actual gestión provincial han instalado fuertemente la acción del Estado en la promoción de una política pública orientada hacia los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio provincial, promoviendo la acción integral, intersectorial, interinstitucional y descentralizada de los distintos organismos públicos de la órbita provincial: niñez y adolescencia, familia, educación, salud, desarrollo social, seguridad.Con este espíritu en el año 2017 se instituye la Semana de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que en este año 2018 contará con su 2° Edición, con la intención de llevar adelante un cronograma de actividades interinstitucionales que permita visibilizar, durante esos días, las distintas acciones que cotidianamente el gobierno provincial se encuentra llevando adelante para la prevención, promoción y/ o reparación de derechos en niños, niñas y adolescentes.En este sentido, uno de los pilares centrales de la semana tiene por objeto sensibilizar respecto de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, la importancia de garantizar su cumplimiento a través del diseño e implementación de políticas públicas tendientes al resguardo de los derechos constitucionales reconocidos a la infancia; a la vez que promover la visibilización de vulneraciones graves de derechos entre ellos el Maltrato Infantojuvenil.La semana inicia el 19 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. El abuso sexual es una de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de allí la importancia de poner este tema en la agenda pública, generando acciones que permitan su visibilización, sensibilizando a la sociedad de este delito y sus consecuencias en quienes son víctimas.En tanto que el 20 de noviembre es un día clave para la niñez, ya que en el año 1954 se declara el Día Universal del Niño, en el año 1959 se instituye la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y en 1989 se aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el más universal de los tratados internacionales.La Convención sobre los Derechos del Niño pone en el centro de la escena al niño, niña como sujeto de derecho, asignándole un rol activo respecto del ejercicio de los mismos, enunciando entre ellos el derecho a vivir en familia, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones, así como los relativos a la salud, la educación y recreación y tiempo libre, entre otros, de forma de garantizar su desarrollo integral.Durante la semana en los distintos departamentos de la provincia se desarrollarán actividades organizadas conjuntamente por los organismos públicos provinciales, dirigidas a la primera, segunda infancia, y adolescencia. Por eso, para el Gobierno de Entre Ríos la semana de los derechos de la niñez es la visibilización de un Estado presente, comprometido en cada una de sus acciones en garantizar el pleno ejercicio de los derechos de cada niño, niña y adolescentes que habitan el suelo entrerriano.La difusión de la Campaña Crianza sin Violencia, que se realiza en conjunto con Unicef; encuentros en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA); y capacitaciones sobre "Buenas prácticas en el abordaje de la violencia contra niñas, niños y adolescentes", que serán dictadas por Casacidn (Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), también formarán parte de lo programado para estos días.-Entrega de folletería alusiva. "Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil". Organiza: Copnaf junto a los demás organismos. En Paraná, será en la Costanera - zona Puerto Nuevo de 18 a 20.-Entrega de folletería alusiva. "Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil". Organizan: Mupea, Así Basta y Red De Alerta de Entre Ríos.Lugar: Plaza de Mujeres Entrerrianas - Hipódromo Paraná de 18 a 20.-Entrega de folletería alusiva "Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil" en todas las cabeceras Departamentales. Organizan: Coordinaciones departamentales del Copnaf. Lugar: En cada punto de Referencia Departamental, de 18 a 20.-Actividades de tipo lúdico recreativas para niñas y niños del Jardín y Residencias Socio Educativas (RSE). El Ministerio de Salud, acompañará la actividad con acciones de vacunación, refuerzo de la campaña de vacunación contra el Sarampión y la Rubéola, Payamédicos, Charla para los adultos (padres, tíos, etc.) respecto de la importancia de la vacunación. Organizan: Copnaf - Ministerio de Salud. Lugar: Jardín "Amparo Maternal" - 25 de Junio N° 320, Paraná. Horario: 9:30 a 11: 30.-Encuentro - Espacio de Diálogo sobre la temática: "La edad de punibilidad en Argentina, un debate necesario". Organiza: Copnaf - Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos. Lugar: Salón Auditorio Rodolfo Walsh - Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389), Paraná. Horario: 8.30 a 12.-Lanzamiento del Programa Familias de Abrigo: Organiza el Copnaf.Lugar: Sala de Periodistas - Casa de Gobierno.Horario: a las 12.-Taller con Alumnos de 5° año del "Liceo Paula Albarracín de Sarmiento". Taller de elaboración de Capsula Radial y Audiovisual de 1 min. para redes sociales. Organiza el Consejo General de Educación (CGE) en el hall de su sede en Paraná, de 11 a 13.-En La Paz: se realizará la Jornada de Capacitación dictada por el Comité Argentino de seguimiento y aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño (Casacidn) - Tema: Maltrato Infantil. Organizan el Copnaf y Casacidn. Lugar: Salón de la Iglesia Evangélica Bautista, calle Italia Nº 1443, ciudad de La Paz. Horario: 9 a 12.-En Villa Paranacito se realizará un taller de Crianza sin Violencia, organizado por Copnaf, en el SUM de la Escuela N°1 de Villa Paranacito, de 10 a 12.-Jornada "Infancia y Juventudes", Derechos y Desafíos hacia la Ciudadanía. Dirigido a alumnos, docentes y comunidad educativa. Organiza: Escuela N° 75 Del Bicentenario. Consejo Provincial contra la Trata. MGJER. Horario: 7.30 a 12.30. Lugar: Escuela N° 75. Del Bicentenario, Paraná.-Maltrato Infantil: Jornada de Capacitación dictada por el Comité Argentino de seguimiento y aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño (Casacidn). Organizan el Copnaf y Casacidn. Lugar: Salón de Actos Escuela Normal de Paraná (Urquiza y Corrientes). Horario: 9 a 12. Cierre con la participación de la Orquesta Infanto Juvenil dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura provincial.-Entrega de premios del Concurso de Arte "Juntos Somos Más". Organiza: Iafas, el Programa Provincial de Hemoterapia (Ministerio de Salud de Entre Ríos) y el CGE. Lugar: Salón del Iafas. Horario: Desde las 12.-Actividades con Segunda Infancia, de tipo lúdico recreativo y artístico para niñas y niñas de diferentes ONG´s. Organiza: Copnaf. Lugar: Comisión Vecinal Mitre - Paraná. Horario: 17.30 a 19.30.-En Gualeguaychú, se realizará un taller en el marco del Programa Plan ENIA, para beneficiarios del Proyecto Socio-Comunitario "Amaneceres", que llevan adelante los Scout, acompañados por el Copnaf. Lugar: SUM del Barrio Toto Irigoyen. Horario: Desde las 19.-Presentación del Centro de Referencia para Adolescentes "Jóvenes con Voz": Centro de Referencia para Adolescentes. Talleres de intercambio, socialización y debates, autonomía progresiva y derecho a la salud sexual y reproductiva (Plan ENIA).Organiza: Copnaf. Lugar: Jorge Newbery 1834. Horario: de 10 a 14.-En Gualeguay se realizará "Caminos hacia la autonomía adolescente": Taller para adolescentes del Programa "Andando". Adolescentes vinculados a las RSE y ONGs. Organiza: Copnaf - Programa Andando. Lugar: A confirmar. Horario: de 16 a 19.-En Gualeguaychú, se realizará el descubrimiento del Mural de la Semana de los Derechos realizado con Promotora de Derechos Ana Benetti y participación de Niñas, Niños y Adolescentes de los Proyectos Sociocomunitarios del Galpón, Estrellitas del Norte y de la Residencia Manuel Alarcón, en la Casa de la Coordinación del Copnaf Gualeguaychú. Organiza: Copnaf. Lugar: Urquiza Nº 625 ? Gualeguaychú. Horario: desde las 19.-En Villa Paranacito, se realizará el Panel "El aporte de las instituciones en el Sistema de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes". Abierto al público en general. Organizado por Copnaf, en el SUM de la Escuela N° 1 de Villa Paranacito, de 10 a 12.-Observatorio de Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, Copnaf, Unicef y Facultad de Ciencias Económicas. Organiza: Ministerio de Desarrollo - FCECO - Copnaf - Unicef. Lugar: Facultad de Ciencias Económicas, Paraná, Aula B14. A las 9.-Taller: Voces estudiantiles en relación a los Derechos: ¿Qué nos dicen? Recuperar sus inquietudes, demandas y propuestas para el mejoramiento de los climas educativos.Organiza: CGE - Educación Secundaria, pública y privada - Coordinación de Políticas Transversales - Coordinación de Organizaciones Estudiantiles. Lugar: Salón del CGE, de 9 a 11.-Jornada de Sensibilización: "El Grooming no es un juego". Dirigido a alumnos, docentes y comunidad educativa. Presentación de la Campaña ProvincialExpositores: Licenciada en Psicología Patricia Gordon, Profesor Pablo Alejandro Álvarez Miorelli y Tc. Silvina Calveyra. Organiza: Ministerio de Gobierno y JusticiaHorario: 10. Lugar: Escuela de Comercio N° 37 Manuel Belgrano, de Paraná.-Jornada de Intercambio. Coordinaciones del Copnaf. "Encuentro Provincial del Programa Crianza sin Violencia". Organiza: Copnaf - Unicef - ELALugar: Salón Auditorio Iafas. Horario: 16 a 20.-En Urdinarrain (Gualeguaychú): Encuentro con estudiantes - Jornada sobre Educación Sexual Integral: Género y diversidad. Equidad de género. Derechos: diferentes tipos de violencias. Ley Nº 27.234 y su abordaje pedagógico. La escuela acciona colectivamente ante desafíos y demandas: prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Organiza: CGE. Horario: 18 a 21. Lugar: Instituto Técnico Superior.-En Concordia: Actividades lúdicas, recreativas y deportivos para niñas y niños de RSE, Servicios, Proyecto Emaus de Zona Sur y Libertad Asistida. Organiza: Copnaf.Lugar: Club Obras Sanitarias. Parque Rivadavia. De 9 a 14.-"Encuentro de Escuelas Barriales de Fútbol". Organiza: Ministerio de Desarrollo Social; Instituto Becario y Copnaf. Lugar: Parque Berduc (Paraná). Horario: 9 a 12.-En la localidad de Gilbert se realizará la inauguración del Centro de Día - Residencia Botani. Acto organizado por el Copnaf en conjunto con la Municipalidad de Gilbert y ONGs. Será en la propia sede desde las 19.La semana de los Derechos de Niñez y Adolescencia figura en el Calendario Escolar y fue Declarada de Interés por parte del Consejo General de Educación.-Actividad previa a la Semana de los Derechos: el día 14 de noviembre en el Salón del CGE, a partir de las 9 se hará la apertura de la Jornada "Vivencias del Plan Enia. Las voces de capacitadoras/es de educación sexual integral", intercambio de experiencias de escuelas estatales bajo el plan de los Departamentos Concordia, Gualeguaychú y Paraná.-Actividades docentes vinculadas a la semana de los derechos de la niñez y adolescencia, para los niveles inicial, primario, secundario y modalidades establecida por la Res. Nº 5750 CGE.-Participación y coordinación de actividades de los Centros de Educación Física de toda la provincia.Organiza: CGE - Educación Física.Horarios: de 9 a 12 y de 14 a 17.-Programa Educando en Movimiento: En los 197 centros donde funciona el Programa Educando en Movimiento, se realizaran actividades lúdicas en relación a los Derechos de la niñez y adolescencia con el material didáctico realizado junto al Copnaf y el CGE.Organiza: Instituto Becario.-Muestra Concurso de Arte "Juntos Somos Más"Organiza: Iafas, el Programa Provincial de Hemoterapia (Ministerio de Salud de Entre Ríos) y el CGELugar: Galería de Arte del Iafas.