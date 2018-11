Massa al FMI: "Este acuerdo solo es bueno para los especuladores"

La misión del FMI en la Argentina mantuvo un encuentro con Sergio Massa, quien criticó el rumbo económico del actual Gobierno al tiempo que destacó la necesidad de renegociar el acuerdo, ya que "solo es bueno para los especuladores y para la ambición electoral sin límites de Macri".Tras formalizar el pedido de reunión días atrás, Sergio Massa y su equipo mantuvieron un encuentro con los enviados del FMI a la Argentina, a quienes les reiteró su opinión sobre el rumbo económico que ha tomado el Gobierno de Macri: "Es un camino equivocado, doloroso para la mayoría y sin futuro para Argentina", indicó.En ese sentido, Massa insistió con que el acuerdo con el FMI ha sido un grave error: "Macri debería haber llegado primero a un gran Acuerdo Económico y Social en Argentina, con todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales", al tiempo que destacó la necesidad de renegociar ese acuerdo, ya que "no es un acuerdo justo. Nos hipoteca el futuro para toda una generación y no resuelve los problemas"."Este acuerdo solo es bueno para los especuladores y para la ambición electoral sin límites de Macri, que ha fracasado y le pide al FMI que resuelva su incapacidad. Cuando un acuerdo es injusto e insostenible no es un acuerdo: es un negocio para los especuladores y un mal negocio para la gente", afirmó.Durante el encuentro, el cual se desarrolló en un clima de franqueza y claridad, Massa les transmitió a los representantes del FMI sus ideas para desarrollar una Agenda Argentina, que consiste en lograr siete grandes consensos básicos, como así también expresó su determinación para hacer posible una Alternativa política en el 2019 para otro Gobierno, el cual consideró que "es posible, necesario y urgente". Al respecto, enfatizó: "Hay alternativa, hay otro camino y habrá otro Gobierno".Cabe destacar que en los próximos días Sergio Massa llevará a cabo una reunión de economistas argentinos para consensuar un plan alternativo que le haga frente al deterioro de la economía de nuestro país. Massa se comprometió a enviar al FMI las conclusiones de esa iniciativa.