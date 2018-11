Se inicia la obra para repotenciar la línea eléctrica entre Viale y María Grande

El mandatario fue recibido por el intendente de Viale, Uriel Brupbacher, y la presidenta del club, Sonia Badaracco. "Es la primera vez que participo de la fiesta y tenía mucha expectativa", dijo Bordet y mencionó que hace unos meses atrás habló con el intendente y a raíz de eso "comenzamos a trabajar en un proyecto para la donación de un predio de ampliación para el club, días atrás el Senado dio sanción a la ley y el martes próximo la estaré promulgando. Son ocho hectáreas que no sólo servirán a los socios del club sino también a toda la gente de Viale que tendrá un lugar de esparcimiento".



Destacó que los clubes deportivos en la provincia cumplen un "rol que es indelegable que tiene que ver con la contención social donde nuestros hijos están contenidos a través de disciplinas deportivas y de eventos sociales. Un chico que está en el club, no está en la calle, no está en el quiosco y está trabajando a través de un deporte y forjando un porvenir y también su personalidad. Valoro mucho el trabajo que se hace en las distintas instituciones deportivas y como Estado tenemos que apoyar y generar un trabajo en conjunto de distintas acciones que tiendan a fortalecer las instituciones".



Por otra parte, dijo la Fiesta Nacional del Asado con Cuero "tiene prestigio no sólo en la provincia sino también fronteras afuera, también en la República Oriental del Uruguay. Es llegar con algo que es típico de la gastronomía entrerriana".



El mandatario sostuvo que "en Entre Ríos hay una diversidad de fiestas populares que muestran el acervo cultural. Acá en Viale se muestra el acervo cultural en gastronomía que tiene nuestra provincia, vienen asadores de todos lados y en la destreza está lo que le da la impronta a este lugar. Y esto es muy beneficioso para nuestra provincia porque genera trabajo, turismo e ingresos".



Bordet dijo luego que también se está trabajando en otros aspectos que hacen a mejorar la calidad de los otros clubes en la provincia. "Trabajamos con una mirada muy amplia entendiendo que el esfuerzo y trabajo en conjunto da estos resultados y esto es lo que tenemos que comprometernos a trabajar, sobre todo porque estamos a fin de año y debemos impulsarlo de cara al año próximo", expresó.



Respecto a otras obras para Viale, el gobernador dijo que se avanza en función "de las prioridades que son fijadas por los intendentes de cada localidad y nosotros vemos qué financiamos con parte del Tesoro, si buscamos financiamiento nacional o internacional para llevar adelante obras que son beneficiosas para la gente". En este sentido, mencionó la repotenciación energética del parque industrial, la escuela agroindustrial que está próxima a terminarse y el desafío de emprender nuevas obras a futuro.



En tanto, el intendente Uriel Brupbacher dio la bienvenida al gobernador que "por primera vez viene a esta fiesta que es una de las más populares y reconocidas de la zona".



La presidenta del club Sonia Baradacco agradeció al gobernador el "estar presente para los clubes de barrio, sin su aporte para nosotros es muy difícil poder avanzar y poder dar beneficios a la población, sobre todo a los niños y adolescentes que tenemos que contener y marcarles un rumbo en la formación deportiva y humana".



Participaron también el ministro de la Producción, Álvaro Gabás; los diputados Gustavo Zavallo y Diego Lara; el secretario de Deportes, José Gómez. Entregas

El gobernador entregó a la presidenta del club Sonia Baradacco, la carpeta de donación por parte del gobierno provincial de un terreno de ocho hectáreas que será utilizado por Viale Football Club, para continuar con su desarrollo deportivo y social, como motor de la inclusión social.



La donación del terreno obtuvo sanción definitiva por parte del senado en la sesión del martes pasado y será promulgado en los próximos días.



El gobernador entregó al intendente Uriel Brupbacher, el contrato de obra por más de 45 millones de pesos para la repotenciación de la línea eléctrica entre Viale y María Grande, más la construcción de la línea media que suministrará energía eléctrica al parque industrial de Viale.



También, a la presidenta del Viale Football Club entregó un aporte económico a la organización de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero.