Lombardi subrayó que el gobierno es "absolutamente garante de un G20 seguro"

Luego de una serie de hechos de violencia que pusieron en alerta a los organizadores del encuentro que se realizará en el predio porteño de Costa Salguero, el funcionario nacional remarcó la importancia del operativo de seguridad, aunque ratificó que se garantizará que "ejerzan el derecho a pensar los que piensan distinto".



"Convivimos con una sociedad en la que garantizamos que ejerzan el derecho a pensar los que piensan distinto, pero también somos absolutamente garantes de un G20 seguro y de las conductas pacíficas", sostuvo el también titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.



Sin embargo, en diálogo con Radio Nacional, Lombardi advirtió: "El que no tenga una conducta pacífica va a encontrar claramente un sistema que no se lo va a permitir".



Y agregó: "Hay preparado un operativo muy importante, acorde con que es el evento más importante que va a suceder en el año en el mundo".

Por otra parte, a falta de dos semanas para la realización de la Cumbre de Líderes que marcará el final de la Presidencia argentina del G20, el coordinador de la Unidad Técnica G20 destacó que en esos días se podrá mostrar al país como "un lugar plausible donde los acuerdos son posibles", al referirse a los encuentros bilaterales de importancia mundial que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires.



"Que el liderazgo mundial se reúna en Buenos Aires es muy importante, porque una Argentina que dialoga con el mundo es una Argentina llena de oportunidades. Que la Argentina sea sede y se ofrezca como un lugar para reuniones en las cuales no es protagonista, como la reunión entre (los presidentes de Estados Unidos) Donald Trump y (de China) Xi Jinping, permite mostrarnos como un lugar plausible donde los acuerdos son posibles", celebró.



Asimismo, Lombardi hizo hincapié en que "nunca hubo un momento histórico donde un Presidente argentino tenga tantas bilaterales con tantos líderes de potencias".



En escasos 13 días, arribarán al país la canciller federal de Alemania, Angela Merkel; los primeros ministros del Reino Unido, Theresa May; de Japón, Shinzo Abe; de Canadá, Justin Trudeau; de Italia, Giuseppe Conte; de Países Bajos, Mark Rutte; de Australia, Scott Morrison; de India, Narendra Modi; de Singapur, Lee Hsien Loong; y de Jamaica, Andrew Holness.



También participarán los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; de España, Pedro Sánchez; de Francia, Emmanuel Macron; del Consejo Europeo, Donald Tusk; de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; de Chile, Sebastián Piñera; de Brasil, Michel Temer; de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; de Senegal, Macky Sall; de Ruanda, Paul Kagame; de Corea del Sur, Moon Jae-in; de Indonesia, Joko Widodo; y el Rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz Rey.

