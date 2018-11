Judiciales realizan gestiones ante legisladores para frenar pago de ganancias

El oficialismo en la Cámara baja logró incluir en la sesión del miércoles que viene, la última del año, el proyecto para que el Poder Judicial pague ganancias. "Estamos haciendo todas las gestiones con los legisladores por el proyecto del Gobierno de que paguen los empleados y funcionarios, no así los magistrados", dijo Pedrero.A diferencia del sector que conduce Julio Piumato (CGT), que convocó a paro para el próximo miércoles, la Federación Judicial Argentina (CTA), que nuclea a AJER, no realizará medidas de fuerza. "Entendemos siempre que el paro es la última ratio, porque el servicio de justicia no puede verse afectado, más que nada porque a quien siempre vamos a afectar es a la gente de escasos recursos que es la que acude a la justicia", precisó.