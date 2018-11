Macri decretará duelo nacional ante el hallazgo de los restos del submarino

"Se va a decretar duelo nacional. Es una decisión que va a tomar el Presidente. Va a haber bandera a media asta con la comprobación que tenemos desde anoche", confirmó el ministro de Defensa, Oscar Aguad.



En conferencia de prensa en el Edificio Libertad, en el barrio porteño de Retiro, el funcionario nacional subrayó que la "orden presidencial" es "hacer todos los esfuerzos, lo imposible, para saber qué pasó" con el submarino.



La declaración de duelo nacional, que iría acompañada por el ascenso post mortem de los 44 tripulantes, se concretará un año después de la desaparición del ARA San Juan.



Tras el último contacto con el buque, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, la Armada, con ayuda internacional, había desplegado un importante operativo de búsqueda en el Mar Argentino.



Sin embargo, el 30 de ese mes la fuerza había anunciado la finalización del caso SAR (Search and Rescue), que tenía como objetivo "el salvamento de personas, con el fin de preservar la vida humana", para pasar a fase de búsqueda.



"No habrá salvamento de personas", había manifestado en esa ocasión el entonces vocero de la Armada, Enrique Balbi.



Tras esa confirmación, varios familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan habían cuestionado la decisión de la fuerza y todavía mantenían las esperanzas de que estuvieran con vida.



"El ambiente extremo, el tiempo transcurrido y la falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", había ratificado Balbi, a comienzos de diciembre del año pasado.



Ante ello, había comenzado a correr el rumor de que el presidente Mauricio Macri declararía tres días de duelo nacional en homenaje a los submarinistas, a quienes también daría el ascenso post mortem en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.



"No vamos a admitir ningún duelo porque tenemos fe y tiene que seguir la búsqueda", había manifestado Marcela Fernández, la esposa del suboficial primero Alberto Cipriano Sánchez, ratificando así la esperanza de los familiares.



Debido a esa actitud de los familiares, el Gobierno retrasó hasta ahora la definición por el duelo nacional, algo que concretará tras el hallazgo de los restos del submarino ARA San Juan.



