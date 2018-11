En Paraná celebraron el Día del Militante Peronista

En Paraná se celebró el Día del Militante Peronista. La actividad se desarrolló en Club Avenida Ejército y estuvo a cargo de la Agrupación Renacer.



José Cáceres, explicó a Elonce TV que "a esta actividad militante nosotros la desarrollamos todos los años con distintos grados de intensidad. En esta oportunidad hubo compañeras y compañeros que fueron juntándose, armando de lo que tenían para que podamos brindar y compartir un buen momento".



En ese sentido, dijo que "en estos casos mi idea no pasa por hablar de candidaturas, sino de hablar de lo que significó para los argentinos y fundamentalmente para los peronistas el retorno definitivo de Perón a la patria después de 18 años de exilio. Fue para nosotros, para la Argentina, que estaba muy convulsionada en ese momento, un manto de paz, tranquilidad y estabilidad institucional".



"Siempre con la memoria del pueblo argentino en lo mejor del peronismo y lo que se había logrado en el primer y segundo gobierno de Perón. Siempre también homenajeamos a la resistencia peronista, a los compañeros que fueron perseguidos, torturados y encarcelados en el derrocamiento de Perón. No se lo podía nombrar ni a él, ni a Evita, no se podía cantar la marcha durante el gobierno militar. Eran cosas impensadas en otra época pero en aquel entonces ocurrieron porque había un odio a las conquistas sociales del peronismo que en algunos sectores aún perdura", agregó.



Dijo además que "no hubiera existido Cristina sin Perón y Evita, tampoco Néstor sin ellos, ni siquiera existiríamos nosotros. Dejaron bien plantadas las bases en la memoria del pueblo argentino. Cada vez que se lograron cercenar derechos, el pueblo resistió en las calles y ni siquiera con balas, con persecuciones, lograron que siempre en algún rinconcito de un club saltara un ¡viva Perón carajo!". Elonce.com