La provincia subsidiará en un 50% la tarifa eléctrica para el sector arrocero

"La provincia va a subsidiar otro 25 por ciento del costo fijo de la tarifa eléctrica, ante las dificultades que tiene el sector arrocero. Se sumará al 25 por ciento que absorbió Enersa el año pasado", anunció el gobernador Gustavo Bordet en la apertura de la XV Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador.



"Hoy existen distintas dificultades en el sector arrocero. No las ignoramos y estamos acompañando a nuestros productores y a nuestros industriales porque tenemos que defender nuestras economías regionales y la generación de puestos de trabajo", dijo este viernes el mandatario durante la apertura de la XV Fiesta Nacional del Arroz que se desarrolla en el predio Ferial Municipal, y tras visitar la empresa Marcos Schmukler S.A.



"En esas dificultades, luego de un aumento excesivo en las tarifas energéticas de combustible y de gas, hemos tratado de atenuar el impacto. El año pasado, ante el justo reclamo del sector arrocero por los costos fijos que se paga de electricidad, había que generar un prorrateo". De este modo, "la empresa provincial de energía absorbió un 25 por ciento de esos costos y este año la provincia va a subsidiar otro 25 por ciento más ante las dificultades que el sector tiene para que se pueda seguir plantando el arroz en toda nuestra provincia", recordó.



En ese orden comunicó: "Los costos fijos que cobra la empresa provincial de energía se habían hecho muy gravosos para el sector, la empresa había absorbido un 25 por ciento de esos costos pero las dificultades persisten, los costos siguen siendo altos, entonces desde la provincia vamos a subsidiar otros 25 por ciento con lo cual se compensaría el 50 por ciento de los costos fijos para esta campaña".



"Lo que importa acá son los resultados, y lo de hoy que es incontrastable, es que el 50 por ciento de los costos fijos se han eliminado para el sector, que es lo que se estaba reclamando, por eso valen más las acciones que las reuniones", subrayó el gobernador. "Hay que trabajar y buscar las soluciones. Hay que encontrar un camino que haga competitiva la actividad y uno de los objetivos que nos propusimos en el abaratamiento de la estructura de costos fue la habilitación de puertos", reafirmó.



Por otra parte, Bordet dijo que "hoy hay retenciones que ha aplicado el gobierno nacional de un 13 por ciento que hace prácticamente inviable y se ha perdido toda competitividad en el sector y nosotros desde la provincia vamos a estar reclamando para que se revea esta situación, porque con este nivel de retención se hace prácticamente insostenible el sector arrocero". Políticas de apoyo al sector Esta reducción en la tarifa plana eléctrica del sector arrocero responde a una demanda del sector, y se suma a otras políticas que se han llevado adelante en 2017, y es la tercera vez que la provincia hace un esfuerzo en apoyo al sector.



Respecto de las políticas de apoyo a los sectores productivos, se encuentra vigente el Decreto N° 2012/18 que contempla la creación de una Tarifa Estacional Especial en la cual se encuadran los productores que riegan arroz con suministro eléctrico y en dicha tarifa se estableció una bonificación del 25 por ciento del cargo fijo por la potencia demandada para los ocho meses en los que no se realiza el riego, período que generalmente contempla entre marzo y octubre de cada año.



En virtud de la actual crisis económica y los problemas de financiamiento que afectan a los sectores productivos y especialmente a las Pymes, el gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Energía, contribuirá con un subsidio especial que adicionará igual porcentaje de bonificación (25 por ciento), con lo cual el productor obtendrá la reducción del 50 por ciento del cargo fijo por potencia en la factura de la energía durante los meses en que no se utiliza energía para el riego (entre marzo y octubre).



Esta medida excepcional atendiendo a la situación económica beneficiará a aproximadamente 200 productores arroceros de la provincia, quienes para acceder al otorgamiento del importe del subsidio deberán mantenerse al día con los pagos a la distribuidora que le presta servicio eléctrico.



A su vez, a través del CFI habrá una nueva línea de créditos y de aportes no reintegrables a la eficiencia energética, en el que uno de los sectores que va a ser beneficiado es el arrocero junto con el avícola y el forestal. Esta línea está dentro del programa de reactivación productiva que los productores van a poder tomar crédito a tres años con el CFI con un año de plazo de gracia y con una tasa hoy del 32 por ciento. Y también dentro de esta línea de eficiencia energética la parte de consultoría para ver y analizar los costos de energía y para buscar un mejor rendimiento energético. Esa consultoría está a cargo del Estado donde las empresas no van a tener ningún costo alguno, sino que es un servicio que le va a brindar la Secretaría de Producción junto con el CFI al sector. Sobre la XV Fiesta Nacional del Arroz El intendente de la ciudad, Marcelo Berthet, dio la bienvenida a la XV Fiesta Nacional del Arroz. "Estamos de festejos porque hacemos pública nuestra gratitud y alegría porque somos un pueblo laborioso", destacó. A su vez coincidió con el gobernador, quien "desarrolla y gestiona todos los días para lograr mejoras de competitividad para las economías regionales. Puertos, vías de comunicación y energía son algunos de los ejes fundamentales", señaló.



Asimismo, el intendente aseguró que realizar la Fiesta y hacerlo a 50 años de la primera Expo agro-industrial, "es un grito de defensa de una economía regional y la firme convicción de defender a San Salvador y su zona de influencia como Capital Nacional del Arroz".



En la misma línea, el coordinador general de la Fiesta, Matías Rodríguez, aseguró en la apertura que "hoy nos reúne la identidad de un pueblo, un pueblo con corazón de arroz. Un pueblo que no ha claudicado nunca en la búsqueda de un horizonte mejor para todos. Esta fiesta es parte de la fibra más íntima de nuestra identidad".



Rodríguez destacó que "es fundamental el rol que cumplen las instituciones de esta ciudad, los clubes, las asociaciones, las cooperadoras, esta es su fiesta, son protagonistas y tienen que ser sus guardianes para darle continuidad y solidez al evento". Finalmente remarcó que esta edición de la Fiesta es "innovadora" y que "celebra la diversidad y apuesta a la familia y muestra todo el potencial que tenemos como región". Presencias y aportes Acompañaron al gobernador en esta jornada el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; el secretario de Producción, Álvaro Gabás; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; la diputada nacional Yanina Gayol; el senador provincial Lucas Larrarte; entre otros intendentes de ciudades del departamento y autoridades locales, educativas, policiales, de Bomberos y religiosas, y comunidades educativas.



Durante el acto de inauguración del evento, el gobernador entregó aportes destinados a gastos de organización, para fortalecer el espacio productivo de 40 emprendedores de la economía social y para el fortalecimiento de las capacidades productivas de 50 productores que participan del taller textil que se realiza en la localidad. Asimismo otorgó aportes a la cooperadora de agua potable y otros servicios de General Campos para la adquisición de un tanque de agua potable y torre reticulada.



Con anterioridad a este acontecimiento, el mandatario recorrió la Empresa Marcos Schmukler S.A. ubicada en el kilómetro 208 de la Ruta Nacional 18. En ese marco los propietarios de la empresa recibieron el crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por 128 mil dólares a tasa 0, destinado a la exportación de arroz elaborado a Bolivia.