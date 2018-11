Se realizó el cierre de la edición 2018 del Senado Juvenil

Esta semana se desarrolló la instancia provincial del Senado Juvenil, con la participación de jóvenes de los distintos departamentos de la provincia. Estudiantes y docentes realizaron diversas tareas propias de la actividad legislativa y además, disfrutaron de las actividades culturales y recreativas programadas. En el cierre, el vicegobernador charló con los estudiantes y realizó un balance de la edición."Esta semana los chicos presentaron y debatieron sus proyectos y lo hicieron no sólo representando los pasos, las gestiones y los modos en que se procede en el Senado. Fueron más allá, lo hicieron con alegría, buscando aprender y conectarse con los demás", destacó el vicegobernador."Buscar una solución a una problemática no es fácil. Primero hay que reconocerla, investigar y comenzar a idear un proyecto. Y estos chicos han trabajado arduamente en cuestiones que pretenden cambiar su vida cotidiana o la de su entorno cercano. Y eso es lo más importante: el compromiso que sienten con la realidad de cada comunidad", expresó Bahl.En sus palabras de despedida, el vicegobernador los invitó a asumir nuevos desafíos: "Este no es el final, es otro comienzo. Es hora de volver a casa, a la escuela, al barrio y con todo esto que se llevan en la cabeza y en el corazón, hacer algo más grande. Y cuando nos necesiten, no duden en mandar un mail, un comentario por las redes, ustedes saben cómo. Acá estamos para escucharlos y darles una mano", finalizó.Participaron además, el senador por el departamento Federación Miguel Piana y autoridades de la Cámara Alta, entre otros.Este año se presentaron 260 proyectos al Senado Juvenil. Por primera vez participaron estudiantes discapacitados y de las 18 escuelas que llegaron a la instancia provincial, 10 fueron escuelas rurales públicas. Además, fue un senado juvenil integrado por mayoría de mujeres.Candela, de San Salvador, valoró el trabajo legislativo y las actividades recreativas que "estuvieron buenísimas". "Para nosotros es un logro, no hubo competencia, hubo compañerismo. A mis amigos les diría que si tienen la oportunidad de participar, que la aprovechen".Ariadna, de Paraná Campaña, destacó "lo bueno de aprender y conocer gente nueva". "Me encantó subir al estrado y ver todo desde ahí. Se los recomiendo, es una experiencia única, podes debatir y hablar mano a mano con el vicegobernador", contó.Marcos, de Las Moscas, departamento Uruguay, expresó desde la presidencia en el estrado, lo que muchos sentían: "Muchas gracias al vicegobernador por esta experiencia, fue genial, espero que nos volvamos a encontrar algún día. Esto me dejó muy claro lo que puedo estudiar en el futuro".Germán, de Feliciano, de la escuela agrotécnica Nº52 "Manuel Bernard", defendió un proyecto de Educación Emocional que tiene coincidencias con el que presentó el senador Canali. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar con el senador y con Lucas Malaisi, presidente de la Fundación Educación Emocional y autor de la ley nacional. "Ayer nos encontramos y dialogamos con quienes hicieron el proyecto de Educación Emocional que está en el Senado. Estaban muy contentos con nuestro trabajo, tomaron nuestras ideas. Dijeron que cada vez está más cerca de que salga la Ley en Entre Ríos. Agradecemos todo lo que conocimos, vimos muchas cosas que desde nuestro punto de vista eran muy diferentes".Finalmente, Ingrid Dening, coordinadora del Senado Juvenil, felicito a los estudiantes y agradeció la confianza y el apoyo del vicegobernador y el acompañamiento de los docentes y coordinadores. "Sé que donde estén, en el futuro, van a hacer un lugar mejor", finalizó.