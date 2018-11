La CGT advirtió al FMI sobre la "situación social dramática" del país

La misión del organismo que encabeza el economista italiano Roberto Caldarelli se reunió con los dirigentes sindicales en la sede del gremio de la UOCRA, con una delegación de sindicalistas que encabezó el triunviro Jorge Acuña, mientras que Héctor Daer no participó por encontrarse en el exterior.



Voceros de la central obrera señalaron: "Le transmitimos el panorama totalmente negativo y dramático que tiene la CGT sobre la situación social, y le expresamos que vemos un futuro no muy prometedor".



Las fuentes consultadas por NA señalaron que el encuentro, el segundo que se realiza este año, a pedido de los funcionarios del FMI, indicaron fue bueno y cordial, y que la CGT también pidió "aliviar la situación de los jubilados, uno de los sectores más castigados".



En el encuentro participaron también los secretarios generales Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Salinas (UOM).



Según trascendió de fuentes sindicales, los funcionarios del FMI se limitaron a escuchar los argumentos de los sindicalistas y solamente les comunicaron que para el organismo la reactivación "recién podría llegar en el segundo trimestre del año próximo".



Los técnicos le aclararon a los sindicalistas que esa recuperación "va a depender del contexto económico mundial y la situación política interna del país, que podría afectar el aumento de la actividad", de acuerdo con las fuentes consultadas.



El acuerdo entre el gobierno y el FMI establece que se destinarán al gasto social hasta 13.500 millones de pesos para este año y 0,2% del PIB para los próximos años.



Para la CGT esa cifra debería ser para jubilaciones y sectores sociales como medida de contención para el fin de año.



Como en el encuentro de hace tres meses, los dirigentes de la CGT volvieron a reiterar su reclamo de que no se avance sobre la legislación laboral, con intentos de flexibilización de las normas vigentes.