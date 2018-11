El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que "por primera vez la Argentina tiene un presupuesto equilibrado" y destacó la actitud del senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, respecto de quien dijo que "es uno de los hombres clave para lograr acuerdos" en el Congreso.



"Tenemos un presupuesto equilibrado por primera vez que sostiene la inversión social y en obra pública", destacó el funcionario y expresó que su aprobación "es importante para la economía del país".



En declaraciones realizadas al canal A24, destacó "el acompañamiento de una parte importante de la oposición", donde se obtuvo casi dos tercios de los votos en la Cámara alta.



"Tenemos un Presupuesto equilibrado donde los ingresos alcanzan para cubrir los gastos primarios. Pero todavía tenemos déficit financiero. No terminó el trabajo y por eso debemos ir logrando en los próximos presupuestos por lo menos un punto de suprávit para ir disminuyendo el peso de la deuda y que la economía deje de ser vulnerable frente a los mercados financieros internacionales", remarcó.



Dijo que "el Presupuesto también garantiza la continuidad de la obras. Sólo del Ministerio del Interior hay casi 3.000 obras en todo el país, estamos hablando de alrededor de 60.000 millones de pesos que están votados ahora en el Presupuesto que garantizan la continuidad del plan de infraestructura nacional".



Indicó que "pasar de tres puntos de déficit a cero es un esfuerzo enorme" y añadió que "el Estado hizo un gran esfuerzo, y lamentablemente no alcanzó".



Sobre el apoyo de Pichetto, expresó: "Vengo escuchándolo con mucha atención hace ya varios meses, y la verdad es que me parece muy sensato. Todas las leyes que hemos sacado, más de 200, fueron producto del diálogo y de la búsqueda de consenso. Y en ese rol, por parte de la oposición, fue fundamental".