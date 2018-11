Proponen instalar paneles solares en galpones de pollos para disminuir costos

El gobernador Gustavo Bordet recibió a representantes de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos y de la fundación Hugo del Carril quienes le presentaron un proyecto para incorporar paneles de energía solar a galpones de pollos para disminuir costos energéticos, en lo que sería la primera experiencia en la Argentina.



Luego del encuentro que se desarrolló en Buenos Aires, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, quien acompañó al gobernador, explicó que "es muy importante porque en el sector productivo en general y el avícola en particular, se tiende a ir a una reconversión de energía tradicional por energía alternativa o renovable, el mundo se dirige por ese lado; la energía eléctrica fósil está cara y por eso tenemos que ir por energía eólica, solar y biomasa".



Luego recordó que "el gobernador ha generado una directriz y una política productiva concreta para esta reconversión, para la matriz energética y se están generando todos los esfuerzos tanto desde la Secretaría de Energía, como de la Secretaría de Producción para trabajar mancomunadamente en ese proyecto".



El presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos, Ricardo Unrein, explicó que le acercaron al gobernador "un proyecto de la provisión de paneles solares para todas las granjas de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe", y que "viene acompañado por la fundación Hugo del Carril".



"En la provincia de Entre Ríos y en todo el país es para producir la energía necesaria para la crianza de pollos y en el lapso en el que la granja no lo ocupa, reinyectarlo hacia la línea eléctrica de la provincia y la provincia que ocupe esa energía para un fin social para subvencionar el precio a los sectores más necesitados de la energía", puntualizó.



En tanto que la presidenta de la fundación Hugo del Carril, Marcela Fontana, detalló que la fundación acompaña "en todo" al proyecto. Podemos empezar a proveer a los productores de estos paneles solares, que traería una disminución del costo energético, lo cual produciría una mayor rentabilidad de las ganancias y que las familias puedan vivir un poco más holgadamente".



El proyecto a este nivel no se hizo en otros lugares del país, aunque "el proveer las granjas de productores con paneles solares sí está funcionando en Europa".