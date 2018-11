Senado dio media sanción a la creación del Fondo Provincial del Arroz

Este miércoles por la noche sesionó la Cámara de Senadores de Entre Ríos y aprobó un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 5º de la Ley Nº 9.228 "Conformación del Fondo Provincial del Arroz".



El senador Lucas Larrarte explicó el proyecto de su autoría, se explayó sobre la difícil realidad del sector y brindó detalles sobre la iniciativa.



El "Fondo Provincial Del Arroz" se conformará con los siguientes recursos:



a) El 20 por ciento de las contribuciones que se tributan por el artículo 2º) de la presente; b) Los aportes del Tesoro que prevea anualmente la Ley de Presupuesto Provincial



c) Los valores que ingresen por el cobro de derechos, sellados, servicios, tributos, contribuciones, montos provenientes de sanciones pecuniarias o en especie y multas;



d) Las sumas que se obtengan a través de convenios con organismos oficiales o no oficiales, provinciales, nacionales o internacionales;



e) Los bienes o fondos que le sean legados, donados, transferidos y los que surjan de liberalidades; y f) Las sumas provenientes del reembolso o recupero directo o indirecto de créditos y asistencias reintegrables otorgadas por el Estado Provincial aun cuando fueran atendidos con aportes no reintegrables provenientes de convenios con organismos oficiales o no oficiales, provinciales, nacionales o internacionales, para fomentar el desarrollo del Fondo Arrocero Entrerriano, vigentes o futuros".



El senador Nicolás Mattiauda, por su parte, apuntó al costo de la energía eléctrica y la ausente política de fitosanitarios que acorrala a los productores de la provincia.