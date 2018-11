Diabetes: El gobierno provincial ratificó la inversión en atención y prevención

Programas sanitarios

El gobernador Gustavo Bordet recorrió los distintos stands que, en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, distintas instituciones intermedias y centros de salud instalaron en la Plaza Mansilla, con el fin de aportar a la visibilidad de esta enfermedad.El evento se realizó en el marco de Programa de Prevención de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular, dependiente del Ministerio de Salud, junto a la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes (Leadi).Consistió en una kermés donde, a través de los distintos stands, se brindó información sobre esta problemáticas e incluyó la realización de actividades deportivas y de recreación relacionadas con la temática, de las que participaron escuelas de Paraná.Durante la recorrida, el mandatario junto a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, visitó cada uno de los puestos y conversó con los participantes, pertenecientes los diferentes programas de la cartera sanitaria, así como equipos de los centros de salud, hospitales, entidades civiles y colegios profesionales.Según explicó la ministra Velázquez, "a instancias del gobernador y de su esposa Mariel Avila decidimos hoy los centros de salud darnos un alto y venir a la Plaza Mansilla a poner en visibilidad esta problemática, en coincidencia con el Día Mundial de la Diabetes. Esta es una temática que estamos trabajando muchísimo desde los centros de salud, en relación a las áreas programáticas, y sobre todo poniendo mucho énfasis en el componente de la familia para acompañar esta problemática".Precisó que en esta convocatoria estuvieron presentes las asociaciones intermedias, lo cual "es destacable porque siempre nos acompañan en esta sinergia conjunta con el Estado".La ministra afirmó que "el gobierno provincial está haciendo numerosos esfuerzos para trabajar el componente desde el punto de vista de los determinantes que inciden en el proceso salud-enfermedad. Esto es trabajar muy fuertemente lo que tiene que ver con los hábitos saludables que influyen en los hábitos de vida; y en esto tiene que acompañar mucho la familia".Hizo notar que "tenemos 2.950 pacientes en la provincia bajo el programa de Diabetes, a los que estamos sustentando con insumos de medicación y otros que van acompañando. En tanto, los hospitales de cabeceras están haciendo el acompañamiento prescriptivo, evaluativo y de monitoreo, pero en el componente preventivo son los centros de salud los principales actores para llevar adelante la estrategia de atención primaria de la salud, tan importante en esta problemática".Velazquez resaltó la presencia del gobernador en este evento: "Es un apoyo importante y realmente aporta a poner en visibilidad enfermedades que son silenciosas y que todavía hay población que no las conoce. Estimamos que en Argentina el 8 por ciento tiene esta patología social y a veces no se la conoce"."El gobernador no solamente nos acompaña en la decisión política de invertir los recursos necesarios, sino también con el apoyo a los equipos de salud para seguir promoviendo estas actividades y poniendo en visibilidad estas temática", concluyó.Cabe señalar que el lema propuesto para este año es "la familia y la diabetes", por lo que las actividades tuvieron como objetivo informar a la comunidad y aumentar la conciencia del impacto que la diabetes tiene en la familia y la red de apoyo de los afectados.

Este acto también se presentaron los vehículos que recibió la provincia en el marco de programas de salud, como el Sumar, a partir del "cumplimiento de metas sanitarias que se alcanzaron en materia de indicadores sanitarios a nivel de cobertura de la población", explicó Velázquez."Se trata de dos minibuses con capacidad de 14 asientos para poder seguir trabajando en aquellos lugares donde no es tan fácil la accesibilidad, como los departamentos Islas del Ibicuy, Federal, Feliciano, a los que llegamos con varios programas", indicó.Agregó que "también se recibió una camioneta de grande dimensiones 4x4, que es muy necesaria para poder llegar a ciertos lugares ante inclemencias climáticas y/o para trasladar equipamiento médico a zonas más aisladas que no cuentan con un centro de salud cercano".