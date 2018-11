ATE Entre Ríos insiste en una "política de recuperación salarial"

Política Bordet convocó a los gremios y propondrá recategorizar a 10 mil trabajadores

Trabajadores estatales nucleados en ATE Entre Ríos definen en asambleas cómo "motorizar una gran marcha para el mes de diciembre junto a la Multisectorial". Lo hacen en el marco de la jornada de paro de 24 horas que había determinado el Consejo Directivo Provincial del sindicato durante una reunión de delegados que se realizó en Paraná."Por determinación del Consejo Directivo Provincial, se estableció como medida de fuerza los días 7 y 15 de noviembre. Y el grupo de delegados de Paraná determinó que se iban a realizar asambleas para discutir y motorizar una gran marcha para el mes de diciembre junto a la Multisectorial", confirmó a, el secretario Gremial, Pedro Zuchuat.que "era una reunión que estábamos esperando"."Tenemos presente el incumplimiento del acta paritaria por parte del Estado provincial porque se había firmado el no atraso salarial en relación a la inflación, y ya llevamos varios meses de atrasos", advirtió al respecto. Y denunció además, "atrasos en las recategorizaciones, porque la que se plantea debería haber salido con la paritaria de 2017"."Desde el sindicato seguimos exigiendo que a los compañeros que están en situación de precarización desde contratados de obra a servicio, pasantes, becarios y contratistas, se busque la manera de implementar un plan de regularización de las plantas del Estado", recordó Olarán."Que se reglamente el Régimen Jurídico Básico para que le otorgue a los trabajadores, una carrera que hoy no tenemos, para evitar situaciones de precarización en el Estado e injusticias que se dan porque ante las recategorizaciones que se otorgan, siempre queda algún compañero en el camino", completó Zuchuat.Y sobre el bono decretado por el gobierno nacional para trabajadores del sector privado, Olarán insistió con que "desde ATE exigimos que se nos incluya dentro del bono, aun teniendo en cuenta que no alcanza a cubrir la pérdida salarial que tuvieron los trabajadores".El vocero de ATE Entre Ríos bregó por "una política de recuperación salarial, porque si se anuncia un Presupuesto con superávit, tiene que poder llevarse la situación de los trabajadores, de los sectores sociales más castigados a una situación de mejora".