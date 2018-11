Massa: "Estoy dispuesto a dar un paso al costado si logramos un acuerdo"

Video: Sergio Massa estuvo en Elonce TV y llamó a construir "una alternativa superadora"

El dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, convocó a "construir una alternativa y devolverle la esperanza a los argentinos". En ese marco, indicó durante el programa, presentó los puntos centrales de Agenda Argentina.En ese marco, puso de relieve la reunión con mantuvo con el gobernador, Gustavo Bordet "Agenda Argentina es poner sobre la mesa de discusión los temas que parece que no queremos discutir: Seguridad, empleo, educación, qué vamos a hacer con el medio ambiente, los temas vinculados a la tecnología y el siglo XXI", resaltó. Y destacó la importancia del "desarrollo federal".Subrayó la "necesidad de construir en Argentina una alternativa y devolverle la esperanza a los argentinos que sienten la frustración de que este cambio que se prometió no fue. Hoy nos falta trabajo, los comercios tienen más dificultades para cerrar sus números. A los productores citrícolas o arroceros les pusieron más impuestos. Entonces, quienes generan los dólares sienten que les pusieron la pata en la cabeza", describió."El gobierno de Cambiemos fracasó", aseveró y ejemplificó: "220 por ciento de inflación en tres años, 100% de devaluación, aumento del Impuesto a las Ganancias cuando nos habían prometido su eliminación; pobreza cero que se transformó en pobreza 30"."Nuestro desafío es no caer en la extorsión de comparar el fracaso del presente con la corrupción del pasado. Tenemos que ponernos en la cabeza juntar peronistas, radicales, socialistas, independientes para darle una alternativa de futuro a la Argentina y poner sobre la mesa los temas que importan", afirmó el referente del Frente Renovador.Hizo hincapié en la importancia de la educación y señaló que "en Entre Ríos cuatro de cada 10 personas no tienen Internet, mientras que en Buenos Aires hay más conexiones que personas. ¿Esto significa que hay ciudadanos de primera y de segunda. Que hay chicos que por no tener internet se están quedando afuera del siglo XXI?", se preguntó e instó a discutir esto.Massa dijo que "Bordet expresó que va a poner su esfuerzo en ayudar a construir esa alternativa. Vamos a hacer una cosa distinta, superadora. No nos vamos a afiliar a Unidad Ciudadana".Expresó que "hay que aprender de los errores de este gobierno y del anterior", pero también "hacer de una vez por todas un acuerdo nacional alrededor de 10 temas. Que los argentinos sepan que durante 20 años vamos a recorrer un camino".El dirigente cuestionó el Presupuesto nacional porque "el gobierno lo hizo mirando al Fondo (Monetario Internacional) y no a los argentinos. Como lo dijo el ministro de Economía, con el ajuste más brutal que haya llevado adelante un gobierno".Consideró un "gravísimo error" haber recurrido al FMI porque "nos pusieron la soga al cuello. El próximo gobierno necesita de un gran acuerdo, porque hay que sentarse y decirle al Fondo monetario que este convenio no va; hay que renegociar. No nos pueden poner la mayor parte de los vencimientos en 2020".Puso "el trabajo y la producción" como prioritarios en la agenda. "Tenemos que llevar a cero los impuestos de las pymes que exportan, porque generan el 70% del empleo", sugirió e insistió con la importancia de buscar mercados en países como China o India."La gente vive con mucha desilusión lo que está pasando. Sentía que había pasado una etapa con sus claros y oscuros, porque hay que mirar para atrás y la Asignación Universal fue buena, al igual que la jubilación con moratoria. Pero también vemos los bolsos y nos queremos morir", expresó Massa en los estudios deReiteró que la gente sentía que en 2015 "empezaba una etapa nueva. Nos decían que la inflación se resolvía en un ratito y somos el segundo país con más inflación en el mundo, detrás de Venezuela. El gobierno fracasó en lo que todos esperábamos que fuera bueno, que es poner en marcha la economía. Varias veces intentamos acercarle ideas con un equipo y nos pegaban en la mano".Asimismo cuestionó al gobierno nacional por su "soberbia, el encierro. Creerse dueños de la verdad y esa mentalidad casi de patroncito, de creer que se la saben a toda".Massa opinó que "el camino que eligió el gobierno es equivocado y nos choca contra una pared. Cerrar el crédito, la posibilidad de tener mejor ingreso y aumentar las tarifas para que 10 empresas ganen, lo único que hacen es sacar plata de los bolsillos para concentrarla en una empresa"."Las tres cuestiones básicas para recuperar el consumo es devolver el crédito, la generación de empleo y las cuentas macro, que incluye la deuda pública, que representa el mayor crecimiento, es decir que han dejado de gastar plata en jubilaciones o en PAMI para gastarla en deuda. Y también que ninguna tarifa pueda aumentar más que el salario" adelantó.Finalmente, dijo que más allá de sus pretensiones presidenciales