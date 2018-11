El Gobierno ofreció un 9% de aumento a docentes: Los sindicatos lo rechazaron

El gobierno provincial ofreció a los docentes, un 9% de aumento salarial distribuido en tres tramos. Los sindicatos rechazaron la propuesta y la audiencia que se realizó en el Juzgado del Trabajo Nº 1 de Paraná pasó a cuarto intermedio para el próximo viernes 23, pudo saber"Se ofreció a los docentes, un 9% de aumento salarial distribuido en un 4% adelantado al mes de octubre, un 3% con los haberes de noviembre y un 2% con los haberes de diciembre. Y seguimos manteniendo el 20% de aumento en el Código de Traslado a partir del mes de octubre", confirmó ala titular del CGE, Marta Landó.Los gremios ya expusieron un rechazo a la propuesta salarial, y la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el viernes 23 a las 8.30hs."Necesariamente, el gobierno debe hacer mayores esfuerzos. Nosotros no estamos disputando aumentos salariales, si no, no perder ante la inflación", apuntó a, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani."Seguimos apostando a esta mesa de conciliación con la expectativa de poder llegar a ese porcentaje que podamos poner en debate en las escuelas. Y hasta que ese porcentaje no aparezca en sede judicial, vamos a seguir rechazando la propuesta", sentenció el gremialista.Al consultarle a Pagani, cuál es el porcentaje de aumento que exigen desde el sector, éste explicó: "El acumulado inflacionario se publicará en estos días y el porcentaje llegará al 39 a 40%, siendo que el acumulado salarial a hoy día es del 22%, y con este aumento nos llevaría a un 31%. Por lo cual, todavía estamos en diez puntos por debajo de la inflación"."El piso es lograr acompasar la inflación, y claramente, después necesitamos recomponer el salario. Pero la propuesta del gobierno sigue estando por debajo del índice inflacionario", aclaró al respecto.Por su parte, el secretario adjunto de AMET, Carlos Varela, apuntó: "Veníamos a la expectativa de que se dé cumplimiento a la palabra del gobernador y del ministro de Economía respecto a que ningún trabajador de la provincia iba a obtener menor porcentaje de aumento de sueldo que la inflación que marca Indec, cuestión de la que estamos lejos".Y en ese sentido bregó para que al próximo encuentro, "el gobierno realice el mayor esfuerzo posible y dé cumplimiento"."No pedimos una recomposición salarial, sino, no perder frente a la inflación que marca el Indec", insistió el sindicalista.La conciliación obligatoria fue dictada el viernes 2 de noviembre por el Juzgado del Trabajo Nº 1 de Paraná a cargo de la Dra. Gladys Pinto, finaliza el 4 de diciembre pero se puede extender cinco días más.