Recurso extraordinario por fumigaciones: el campo espera decreto reglamentario

Luego que el gobierno provincial presentara un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), mediante el cual solicita la suspensión del fallo que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia de las escuelas rurales, según el tipo de método de pulverización, las entidades del campo observaron la medida "tardía, pero necesaria en este contexto".



"Entendemos esta presentación judicial como un gesto, como una medida clara de intencionalidad hacia una solución de este tema. Es sólo un paso, pero no deja de ser en esta coyuntura una acción que debía emprenderse", aseguraron desde la Mesa de Enlace provincial compuesta por FEDECO, FARER, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, con el acompañamiento de la Mesa de Enlace Gualeguaychú.



No obstante, los dirigentes rurales consignaron que "resulta necesario acompañar esta presentación judicial de una norma que la respalde, por lo que urge la redacción de un decreto reglamentario que subsane el vacío legal existente sobre fitosanitarios y especialmente sobre este aspecto en particular. Recordemos que la ausencia de esa norma es en parte responsable de la medida tomada por la justicia oportunamente y es imposible producir con este estado de incertidumbre", explicaron las entidades rurales provinciales.



Por ahora, sin movilización a la Casa Gris

En tanto, anunciaron que la movilización de protesta hacia la Casa Gris prevista para esta semana ha sido postergada: "la situación de los productores por el temporal, sumado a la presentación del recurso ante la justicia que entendemos como un gesto hacia la resolución de esta problemática, nos lleva a dejar sin efecto momentáneamente la movilización hacia la ciudad de Paraná.", fundamentaron, al tiempo que resaltaron que "no obstante, todas las entidades junto a las bases esperamos las próximas determinaciones del Ejecutivo Provincial y a partir de ellas analizaremos las próximas medidas de acción a realizar".