Video: Massa destacó la gestión de Bordet en medio de la crisis que atraviesa el país

El gobernador Gustavo Bordet tuvo una reunión institucional con el dirigente del Frente Renovador Sergio Massa, legisladores provinciales y nacionales del justicialismo y el Frente Renovador con quienes dialogó de seguridad, la realidad en el país, y las proyecciones político económicas para 2019.El gobernador agradeció la presencia del ex intendente de Tigre en la capital provincial. "Es un gusto que nos esté acompañando y tener la posibilidad de hablar de temas que son realmente importantes y trascendentales para la provincia y para el país, poder tomar contacto y desarrollar una agenda", señaló.Bordet, ante la prensa, brindó detalles de los temas analizados en la reunión: "Hay temas que son institucionales, que hoy atraviesan la realidad de la provincia y de la Argentina, que tienen que ver con una agenda de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, y con una agenda económica".También se abordaron temas políticos de cara al año próximo. "Es importante ir conformando un espacio político que dé respuestas a una sociedad que está esperando y que tiene un desencanto lógico porque hay promesas que no fueron cumplidas por el gobierno nacional".De todos modos, Bordet aclaró: "Lo electoral está distante, está bastante lejano todavía, pero nosotros advertimos que tenemos que ser capaces de armar una propuesta electoral que pueda comprender las aspiraciones de un amplísimo sector de la sociedad que no quiere una lógica binaria y que quiere tener una opción que pueda ser quien genere esperanzas y expectativas en Argentina y en eso muchos dirigentes que pertenecemos a un espacio político común, desde el justicialismo y algunos desde otras fuerzas políticas, venimos aportando en ese sentido".En el encuentro realizado en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná participaron la diputada provincial Mariela Tassistro; los diputados provinciales Gustavo Zavallo, Jorge D'Onofrio, y Ramiro Gutiérrez; los diputados nacionales Juan José Bahillo Raúl Pérez, Diego Bossio, Vanesa Massetani y Alejandro Snopek; el especialista en seguridad del Frente Renovador, Diego Gorgal; el ex gobernador Jorge Busti y la ex diputada nacional Cristina Cremer.Sergio Massa, a su turno, también le agradeció "al gobernador y a los vecinos de Paraná el abrirnos las puertas de su casa y el darnos la posibilidad de escuchar y debatir alrededor de un tema que nos preocupa y mucho, como es la inseguridad o la lucha contra la inseguridad en el marco de la agenda que la Argentina necesita".Massa abrió una serie de encuentros temáticos que se realizarán en diferentes ciudades del país. El de hoy en la capital entrerriana fue Seguridad."Argentina hoy tiene un problema enorme que es que enfrenta la desilusión, la bronca, la desesperanza de millones que sienten que la promesa de vivir sin inflación, de pobreza cero, de generar empleo, de no pagar impuesto a las ganancias, de reducir impuestos se ha derretido frente a un gobierno que ha equivocado el camino y tenemos la obligación de juntarnos aquellos que tenemos un origen peronista pero también con aquellos que tienen otros orígenes partidarios y construir una alternativa", afirmó Massa."Para mi es un ejemplo Gustavo. Ver cómo dialoga y cómo construye con fuerzas de otro color político, vecinalistas o inclusive de Cambiemos, a pesar de las diferencias trabajando por Entre Ríos. Y creo que ese modelo de diálogo y ese modelo de búsqueda del desarrollo federal y de beneficios constantes para lo que tiene que ver con las cadenas de valor y con las distintas actividades industriales que se van desarrollando, es muy importante", continuó el dirigente del Frente Renovador. "Así como también es importante para Entre Ríos la enorme conquista que logró y logra hoy en el Presupuesto Entre Ríos con Salto Grande con transferencia automática, porque le quita a la provincia de Entre Ríos la condición de mendigo"."Ha equilibrado las cuentas"Igualmente Massa aseguró: "Gustavo ha hecho un gran trabajo a pesar de las enormes dificultades. Con 220 por ciento de inflación en estos tres años es muy difícil administrar y sin embargo ha administrado de manera responsable y ha equilibrado las cuentas. Con 100 por ciento de devaluación es muy difícil hacer obras y sin embargo ha llevado adelante obras y ha impulsado un equilibrio en el diálogo con los municipios, y no ha hecho discriminación política. Ha avanzado en temas trascendentales".Por lo demás, subrayó: "Hoy los entrerrianos tienen que saber que la lucha contra el narcotráfico no es solamente un tema que se mira desde la Nación. El gobernador ha aprobado la ley para luchar contra el narcomenudeo, ha puesto recursos, la ministra está al frente de ese tema y han avanzando en la provincia en ese tema, en el que otras provincias no se animan a avanzar".Finalmente, indicó: "Con los legisladores nacionales analizamos temas que tienen que ver primero con la realidad actual que está atravesando nuestro país, necesidades concretas que tiene la provincia de Entre Ríos y que tiene que resolver en ámbitos nacionales y también pensando claramente en una estrategia de cara a 2019".