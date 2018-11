Bordet convocó a los gremios y propondrá recategorizar a 10 mil trabajadores

El gobernador Gustavo Bordet reabrirá las paritarias y convocó para el martes a los gremios estatales. Ese mismo día presentará un proyecto para recategorizar a 10.000 trabajadores públicos. Fue durante la asunción de nuevas autoridades y el congreso provincial del gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que reunió a delegados de toda la provincia."Este martes convocaremos a paritarias y remitiremos el proyecto para que 10.000 trabajadores tengan sus recategoriaciones. Esto es fruto del trabajo que durante meses se hizo en las negociaciones gremiales", destacó.El mandatario ratificó también que "los trabajadores no son una variable de ajuste en esta gestión de gobierno. En Entre Ríos tuvimos experiencias nefastas"."Para nuestro gobierno ha sido clave el sostenimiento de las fuentes de trabajo, pero también el tener una provincia ordenada. Por esa razón nos sentamos con las organizaciones gremiales para decirles que queríamos congelar la planta de personal en aquellos nombramientos que eran innecesarios. Sí priorizar los sectores de educación, salud y seguridad que son los pilares básicos que tiene como responsabilidad el Estado y donde no se escatima esfuerzos", remarcó.Más adelante, Bordet se refirió al "permanente diálogo, de respeto mutuo, de debate y discusión que mantiene con UPCN. Tenemos discusiones, pero más temprano que tarde, nos ponemos de acuerdo porque se trata de discutir con inteligencia, de encontrar una síntesis que permita a las dos partes cumplir con sus objetivos".En ese marco, el mandatario sostuvo: "Entendemos que el trabajador tiene que tener una recomposición de su salario. Esto es lo que venimos haciendo sostenidamente durante estos años, y en 2018 asistimos a una tremenda debacle económica que no estaba en los planes de nadie y que superó todos los acuerdos paritarios que teníamos y desfasó lo previsto".Ante ese escenario, Bordet apuntó que "el gobierno provincial entendió que ese necesario revisar las paritarias. Por eso, este próximo martes convocamos a los referente gremiales para abrirlas y tener una recomposición salarial que acompañe a este deterioro inflacionario"."Este martes convocaremos a paritarias y remitiremos el proyecto para que 10.000 trabajadores tengan sus recategoriaciones. Esto es fruto del trabajo que durante meses se hizo en las negociaciones gremiales", destacó.Habló luego del orden logrado en la provincia y mencionó que "el presupuesto 2019 prevé equilibrio fiscal financiero después de más de 20 años. Tuvimos que hacer un esfuerzo grande al principio y no nos tembló la mano para hacerlo. Por eso llegamos a esta situación", insistió. Al respecto, precisó que el proyecto de presupuesto 2019 propone un incremento del 70 por ciento del gasto social, el 40 por ciento en salud y 30 por ciento en obras públicas. "Esto demuestra que cuando se trabaja con responsabilidad y con equipos de verdad que son humildes colaboradores, se puede".A modo de cierre, Bordet dijo: "Tenemos un gobierno presente y tenemos una relación de compañero a compañero, no de la dicotomía obrero patronal. He sido trabajador público y debemos tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro, y entendemos cómo se debe negociar para que a todos nos vaya bien".Además de Bordet, estuvieron la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz; integrantes de la comisión directiva del consejo asesor de la Unión de Personal Civil de la Nación; el secretario General del Consejo Directivo Nacional de UPCN, Andrés Rodríguez; el secretario General de Entre Ríos, José Allende; y la secretaria Carina Domínguez.DiálogoA su turno, el secretario General de UPCN Entre Ríos, José Allende, mencionó la tarea que lleva adelante el gremio que conduce y los logros alcanzado en los últimos cuatro años por la conducción que hoy se renueva. Además, resaltó "el buen diálogo que se mantiene con el gobierno provincial" e hizo hincapié "en el compromiso que realizó y cumplió Bordet respecto a que en la administración provincial no haya ningún trabajador despedido".Habló además de "la importancia de las paritarias y del instructivo den recategorizaciones que trabajan con el gobierno".A su turno, el secretario General del Consejo Directivo Nacional de UPCN, Andrés Rodríguez, habló de "la importancia de la organización gremial en defensa del trabajador, de los convenios colectivos y de la tarea amplia que realiza el gremio en diferentes campos". Mencionó luego las dificultades que atraviesa el país y felicitó por "el excelente diálogo que en esta provincia tenemos con el gobierno".A modo de cierre, Rodríguez destacó "la conducción gremial de UPCN en Entre Ríos por el trabajo para reivindicar los derechos de los trabajadores".