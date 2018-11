Triaca renunció como secretario de Trabajo: Se hará efectiva en diciembre

Golpeado por denuncias de distintos sindicatos y tras haber perdido poder con la restructuración del Gabinete, el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, presentó hoy su renuncia al cargo, aunque se hará efectiva a comienzos de diciembre.Tras varias semanas de rumores, el funcionario nacional formalizó su alejamiento del Gabinete, confirmaron fuentes oficiales a NA.La dimisión de Triaca será oficializada el próximo jueves a través de una conferencia de prensa que brindará junto al ministro de Producción, Dante Sica, con quien ya inició una suerte de "transición" en el área laboral: sin embargo, la renuncia se hará efectiva a comienzos de diciembre.La salida del ex diputado nacional, que había quedado golpeado por el escándalo que se generó por haber ubicado a una empleada suya en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), se da luego de que la Justicia empezara a investigar una denuncia por presunto desvío de fondos durante la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra).Asimismo, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), Leandro Nazarre, había presentado el pasado martes una denuncia contra Triaca por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.El último fin de semana Dante Sica había descartado los fuertes rumores de renuncia que estuvieron a la orden del día tanto en los pasillos de la Casa Rosada como en los distintos gremios: "Jorge por ahora sigue siendo el secretario de Trabajo. Eso significa que no tenemos pensado ningún cambio en el corto plazo", sostuvo el funcionario nacional.En declaraciones radiales, el titular de la cartera productiva había reconocido que "a partir de una denuncia que se está tratando siempre se generan este tipo de rumores"."Pero hasta ahora no hay ningún cambio", había insistido Sica.