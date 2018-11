El Presupuesto y la Tributaria 2019 ingresarán este jueves al HCD de Paraná

Proyectos presentados

Tomarán estado parlamentario los proyectos de Presupuesto General de la Administración Municipal y la Ordenanza Tributaria para el año 2019, durante la sesión del Concejo Deliberante de Paraná que se realizará este jueves 15 a partir de las 9.30 en la sede del Sindicato de Dragado y Balizamiento, ubicada en Puerto Nuevo, en el marco del "Concejo en tu Barrio".En la oportunidad, los legisladores también tomarán conocimiento del veto interpuesto por el Departamento Ejecutivo a la ordenanza que rehabilita la construcción de Barrios Privados, Cerrados y Clubes de Campo, en esta capital.Para que el Concejo Deliberante insista en dicha norma, el nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos exige el voto afirmativo de las 2/3 partes de la totalidad de los integrantes del cuerpo, según se informó desde el HCD a través de un comunicado.En el Orden del Día del temario a considerar y en condiciones de ser sancionada figura una iniciativa impulsada por el edil Juan Enrique Ríos (FpV), que modifica parcialmente la ordenanza Nº 6447, que regula la habilitación y funcionamiento de los Alojamientos por Hora en la ciudad de Paraná.Mantiene la prohibición de admisión de menores de 18 años. En caso de duda, el responsable del alojamiento podrá exigir al solo efecto de la constancia de edad, la identificación de los pasajeros.Al fundamentar la iniciativa, Ríos sostiene que los artículos cuya modificación propicia, "atentan directamente contra la diversidad sexual y los derechos humanos".También se incluye un proyecto del concejal Carlos González (Cambiemos), que modifica la ordenanza 8563.La nueva norma establece que en el futuro quedará prohibida la localización de nuevas Playas de Estacionamiento, Garajes, Cocheras y/o espacios Guardavehículos, en las calles peatonales en el Subdistrito U.C.C.1.Durante la sesión, también se insistirá en un proyecto promovido por los concejales Carlos González, Emanuel Gainza, María Marta Zuiani, Karina Llanes, Claudia Acevedo (Cambiemos); y Luis Díaz y Silvina Fadel (Frente Renovador), creando la categoría de "Personal Transitorio" en el ámbito del Concejo Deliberante.En virtud de una iniciativa presentada por los ediles María Marta Zuiani, Emanuel Gainza, Claudia Acevedo, Karina Llanes, Carlos González (Cambiemos); Silvina Fadel (Frente Renovador) y Elsa Salazar (Paraná de Pie), el predio de la "Escuela Granja Municipal", ubicada en el Acceso Norte, será destinado como espacio de actividades recreativas, educativas y de producción y venta local.El legislador Emanuel Gainza (Cambiemos), impulsa una ordenanza por la cual se establece una reducción del 50 por ciento del derecho de espectáculos públicos, a quienes en la realización de espectáculos musicales, den participación a artistas locales como teloneros o bandas de soporte.En el Orden del Día figura también un proyecto, autoría del edil Sebastián Bértoli (Frente para la Victoria), creando el Programa Educativo y de Concientización "No a la Violencia en el Fútbol Infantil", destinado a todas las personas que participen de encuentros, jornadas y competencias de fútbol infantil en esta ciudad.El cuerpo legislativo tiene previsto declarar como "Ciudadana Destacada" a Paola Stello, en mérito "a su ferviente lucha por la sancionada Ley Justina", iniciativa impulsada por la edila Karina Llanes.Justina Lo Cane tenía 12 años, esperaba un trasplante de corazón y murió en noviembre del año pasado en la Fundación Favaloro.La nena aguardaba la intervención desde hacía 4 meses y estaba internada pero el órgano no llegó y su estado de salud se fue debilitando.Durante los cuatro meses que encabezó la lista de espera de trasplantes, su caso inspiró un récord de inscripción de donantes de órganos, pero no alcanzó. Justina falleció el 22 de noviembre de 2017.Su doloroso caso llevó a que el Congreso de la Nación aprobara la "Ley Justina", norma que establece que todos los mayores de 18 años son donantes de órganos y tejidos, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario.Su mamá tuvo una activa, decidida y humanitaria participación en la sanción de esta ley, motivo por el cual será reconocida por el Concejo Deliberante paranaense.Exigencia de una Audiencia Pública previa a la aprobación del Presupuesto MunicipalLa concejal Stefanía Cora (FpV) es autora de una iniciativa estableciendo la obligatoriedad de realizar una audiencia pública, previa a la aprobación de la ordenanza anual de Presupuesto General de la Administración Municipal, para cada ejercicio económico.