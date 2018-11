Macri aseguró que "el pasado quedó atrás y no volverá"

"El pasado quedó atrás y no podemos construir el futuro con el sentido común del pasado. Construimos futuro rompiendo los vicios del pasado, al que no vamos a volver", sostuvo el mandatario en el Museo Casa Rosada.



En el marco de la entrega del premio "Emprendedor del Año", remarcó que "nada bueno surge desde el miedo y la desconfianza", y aseguró que ahora hay un Estado que "confía y apuesta por los argentinos".



Macri dijo que "cada uno de los emprendedores muestra que cuando hay voluntad, esfuerzo e iniciativa, no hay con qué darle: los argentinos logramos lo que nos proponemos, incluso cuando tenemos viento en contra, y lo hemos tenido este año".



Acompañado por el secretario Pyme, Mariano Meyer, el presidente se quejó de que "durante mucho tiempo, emprender en la Argentina fue una carrera con obstáculos, con un Estado que en vez de ayudarte a concretar tu idea se dedicó a derrumbarla".



"El que se suponía que tenía que ser tu aliado, era el primero en matar las ideas. Era algo insólito que juntos estamos dejando atrás. Quedaron atrás los kioskos y los que te tomaban de rehén, porque había tanta normativa sin sentido que más de uno se hacía el vivo y se enriquecía a costa del que quería trabajar. Quedó atrás la diferencia entre lo normal y lo urgente", criticó.



Tras afirmar que "el año que viene el Estado nacional va a tener los trámites de forma digital", el mandatario indicó que "se dejó atrás ese Estado que desconfiaba por definición de las personas y les pedía cientos de requisitos para ponerse en marcha".



"Hoy cambiamos el paradigma: el Estado decide confiar y apostar por los argentinos", dijo Macri, quien entregó el galardón al CEO y fundador de Kilimo, Jairo Trad, una firma qu creó una plataforma para el manejo del riego en agricultura extensiva, utilizando información satelital y climática, que mejora los rendimientos y la eficiencia del uso del agua hasta 70%.



Como parte del premio, el joven cordobés viajará a Manama, capital de Bahrein, para participar del Global Entrepreneurship Congress (GEC), que se realizará en abril de 2019.



En el marco de la "Semana del Emprendedor", por la mañana el presidente y el ministro de Producción, Dante Sica, habían encabezado un encuentro con PyMEs que forman parte del programa "Exportar Buen Diseño", una propuesta de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) destinada a firmas distinguidas con el "Sello de Buen Diseño argentino" que estén interesadas en comercializar sus productos en mercados externos.



"Desayuné con un grupo de emprendedores de PyMEs exportadoras y otras que están próximas a exportar, para ver cómo podemos ayudarlos a vender sus productos en el exterior", publicó Macri en sus redes sociales.

Aprovechó para visitar las oficinas de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) junto al presidente ejecutivo del organismo, Juan Pablo Tripodi.