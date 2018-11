Fumigaciones: el Gobierno presentará recurso extraordinario ante el STJER

"Mañana a las 9 vence el plazo que tenemos para interponer el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) -luego que la Sala Penal de dicho organismo confirmara el fallo del camarista Oscar Benedetto-. La decisión de presentarlo está tomada. Dependerá del STJER si lo concede o no, de no hacerlo el camino para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) será la presentación de un recurso de queja", informó a R2820 el fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes.



Los plazos comenzaron a correr una vez que el STJER rechazó la apelación del Gobierno a la resolución judicial que impuso límites precisos para la prohibición de fumigaciones aéreas y terrestres a las escuelas rurales de la provincia.



Respecto a la vigencia del fallo del juez Benedetto, Rodríguez Signes explicó que "la Ley de Amparo (8369) llega hasta la sentencia del superior, a partir de la interposición empieza a regir el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; en esta instancia nos encontramos con un tema de interpretación de la ley, pero en concreto lo que vamos a hacer es que, junto con la interposición del recurso, pediremos la suspensión de los efectos del fallo". Las expectativas del sector agropecuario Por su parte, desde la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, confirmó a R2820: "Estamos en conocimiento de los plazos que tiene el Gobierno de la Provincia para interponer el recurso, y según nos explicaron, el fallo del juez Benedetto quedaría suspendido por un mes y medio aproximadamente debido a las formalidades del proceso. Tenemos expectativas que en este período corto el gobernador Bordet reglamente el tema de las distancias, que ya están establecidas en la ley vigente -50 metros la fumigación terrestre y 100 metros la fumigación aérea- pero lo que falta es que se mencione las escuelas rurales".



"Con una reglamentación, el gobierno estaría cumpliendo con el fallo. Porque el juez dice que prohíbe, por las dudas y estableciendo estas distancias arbitrarias, porque dice desconocer los argumentos científicos que podrían determinar la correcta distancia. El fallo no es contra los productores, sino que le plantea al Estado que debe cubrir el vacío existente en la legislación", sostuvo el ingeniero agrónomo.



"Los estudios científicos están, son alrededor de 33 en todo el país; incluso varios fueron realizados en Entre Ríos", agregó. Los motivos de la suspensión de la movilización a Casa de Gobierno

"Suspendimos la movilización porque hay muchos productores que están muy complicados para salir de sus campos ya que los caminos se encuentran intransitables en muchos lugares de la provincia porque la lluvia ha sido muy importante", explicó Feldkamp.



"Lo que estamos evaluando es cuándo movilizarnos, porque hasta hace poco en muchos lugares el temporal seguía, los pronósticos son de buen clima, pero los caminos están destruidos y está complicado salir. Es muy probable que vayamos a Paraná la semana que viene., porque hasta el viernes los caminos van estar cortados", concluyó. El plan alternativo del gobierno provincial Por su parte, el fiscal de Estado se refirió al escenario actual, con el fallo vigente: "Mientras tanto se está trabajando en la posibilidad de un decreto reglamentario que resuelva la cuestión administrativa. El juez dijo que venía a llenar una omisión de la Legislatura. Una alternativa es que las secretarías de Producción y Ambiente de la Provincia redacten un proyecto de decreto haciéndose cargo de esa omisión y poniéndolo a disposición del gobernador para corregir el vacío al que se refiere el juez".



"Se está trabajando en un proyecto que establece límites más reducidos que los de la sentencia, fundamentado en estudios técnicos y científicos de rigor, para las fumigaciones en la provincia", cerró el fiscal de Estado.