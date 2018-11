Sadop Entre Ríos exige el pago del bono de fin de año

"Es responsabilidad de los empleadores hacer frente a este plus salarial no remunerativo que se firmó para todos los empleados del sector privado del país", se reclamó.



El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) emitió un comunicado en el que exige a las cámaras patronales el pago del bono de fin de año. "Entendemos que los empleadores deben hacer efectivo el pago del bono de cinco mil pesos acordado por el Gobierno nacional en el decreto 1043/2018", se remarcó en el documento, que lleva la firma de la secretaria general de Sadop Nación, María Lazzaro, y del secretario de Comunicación y Prensa, Gerardo Alzamora.



"Es responsabilidad de los empleadores hacer frente a este plus salarial no remunerativo que se firmó para todos los empleados del sector privado del país", continúa el texto, al cual adhirió Sadop Entre Ríos.



"Por tal motivo convocamos a todas las cámaras patronales a una reunión urgente para definir la implementación del mismo. Este bono de fin de año le corresponde a la totalidad de los docentes privados, sin importar si los colegios o instituciones son subvencionadas o no", se remarcó por último.



(Fuente: APF).