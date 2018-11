Recalde: "No quieren privatizar Aerolíneas, quieren cerrarla"

Luego de que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, insistiera en que Aerolíneas Argentinas debería "autosustentarse", el expresidente de esa firma y diputado de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, aseguró que el Gobierno busca privatizar ese tipo de transporte y cerrar línea aérea de bandera de nuestro país.



En ese sentido, Recalde aseguró que "no quieren privatizar Aerolíneas, quieren cerrarla para entregarle el mercado a las empresas privadas" y remarcó que "nadie compraría a Aerolíneas Argentina, yo creo que quieren reemplazarla por las empresas privadas que están entrando y que van a seguir entrando".



"Después de esta competencia brutal que están teniendo, salvaje, agresiva, de tarifas por debajo del costo; va a pasar lo mismo que en Brasil, donde la empresa estatal Varing dejó de volar y cerró, ahora solo vuelan empresas privadas", afirmó en diálogo con Crónica y aseveró que "al principio a todos nos parece muy atractivas las tarifas a bajo costo, decimos 'que bueno, que baratos están los pasajes', esto dura muy poco, es hasta que alguna aerolínea quiebra".



Sobre esa misma línea, Recalde se preguntó "¿cuál es el problema con esto? En Brasil a partir del cierre de Varing y que vuelan solo esas empresas que determinan a donde volar, hay 50 ciudades que dejaron de tener vuelos" y sentenció que "recortan el presupuesto, no pagan las cargas sociales y venden aviones. Así sostienen a Aerolíneas hoy, van por un mal camino".



Cabe recordar que Macri hace algunos días remarcó que "desde que Aerolíneas se estatizó, los argentinos tenemos que poner plata todos los meses para que funcione, todas las demás líneas aéreas no requieren que el Gobierno ponga plata" y concluyó que "es cierto que todos los meses hay argentinos que vuelan por primera vez, pero aún sigue siendo menos del 5% de la población; no es justo que el 95 por ciento de los que no lo usan tengan que pagar para que funcione".



Parlamentario.com.