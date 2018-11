Delegados de ATE resolvieron un paro para este jueves

En el marco del plan definido por el Consejo Directivo provincial de ATE en reclamo de la reapertura de paritarias, este martes se reunieron los delegados de Paraná y resolvieron dar continuidad a la protesta con un paro de 24 horas para este jueves 15 de noviembre.



"El jueves los trabajadores vamos a estar haciendo un paro y en los demás lugares donde se defina la modalidad habrá asambleas y retenciones de servicios", dijo a Elonce TV Mariana Luján, prosecretaria administrativa de ATE.



Al explicar sobre la medida de fuerza, indicó que "el sindicato define el plan de lucha por la no convocatoria a la discusión de paritaria salarial. Firmamos un acta acuerdo en el mes de junio, donde el gobierno se comprometió en ir resolviendo la no pérdida del poder adquisitivo, pero desde la última convocatoria hasta ahora, la mesa de discusión salarial está desvirtuada, no somos convocados, el año se termina y el sindicato está con muchos problemas en transmitir cuál es la idea del poder Ejecutivo en resolver el poder adquisitivo de los trabajadores".



"A esto se suma que no hemos podido cerrar el instructivo de las recategorizaciones. Ha habido algunos planteos que ha hecho el sindicato respecto de la antigüedad de los trabajadores, puntualmente con el personal de servicio que no están siendo reconocidos para poder acceder a la categoría 2", agregó.



Finalmente, Luján aclaró que el jueves no habrá movilización ya se diagramará una para el mes de diciembre. Elonce.com