Pasó a cuarto intermedio la reunión por el aumento de la tarifa de taxis

Los taxistas se reunieron con el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank, y el director de Transporte, Carlos Domínguez.



"Quieren tirar mucho para atrás: nos proponen 37 para la bajada de bandera y 2,15 la ficha", lamentó Jacob. Además aseguró: "Nosotros hasta 38 y 2,30 más o menos nos conformaríamos".



Respecto al pedido concreto de los taxistas, Jacob comentó que las autoridades municipales no lo aceptaron. "Dicen que lo que pedimos mucho, que la gente no lo va a poder pagar", lamentó. Pero, según precisó, un viaje desde la Plaza 1º de Mayo hasta la terminal significaría "solamente 9 pesos más, que no es un gran aumento", afirmó.



El titular de la Cámara de Taximetristas aseguró además que, de alcanzar un acuerdo, "quedará establecido en el decreto que si hay algún cambio o un aumento por la inflación, nos reuniríamos nuevamente para poder corregirlo".



Por último, anunció que la reunión pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo, 20 de noviembre, fecha en que continuarán las negociaciones.



Vale recordar que el pasado 31 de octubre la Cámara presentó una nota formal al Ejecutivo municipal, con el fin de solicitar una recomposición de la tarifa vigente ante el fuerte incremento en los precios de los insumos. A raíz de ese pedido, el Municipio citó a los representantes de los taxistas al primer encuentro que se desarrolló este martes. (APF)