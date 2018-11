Frigerio: Macri "es el mejor candidato que podemos tener"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo hoy que el Presidente Mauricio Macri "es el mejor candidato que podemos tener" para las elecciones presidenciales de 2019.

Entrevistado anoche en el programa Cuatro Días del canal A24, Frigerio también se refirió al tema de la inmigración: "No queremos menos inmigrantes. Queremos diferenciar los que vengan a trabajar de los delincuentes. Si la Justicia determina que cometieron un delito queremos que cumplan esa condena en su país. Hemos avanzado en agilizar las deportaciones de los delincuentes".

"Hemos sostenido, agregó, una radicación importante de extranjeros. En éstos tres años radicamos a casi 600.000 inmigrantes que vienen a la Argentina a trabajar, estudiar y producir. Cómo conducimos la inmigración a partir de los intereses argentinos, eso es un tema que debemos discutir", agregó.

El bono de fin de año de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado, pagadero en partes iguales en diciembre y enero próximos, también mereció un comentario del ministro del Interior: "En principio es un acuerdo entre las empresas y los representantes de los trabajadores del sector privado".

Consultado sobre las candidaturas para las elecciones Presidenciales del 27 de octubre de 2019, Frigerio le respondió al periodista Luis Majul: "El Presidente ha declarado que si la gente así lo decide está dispuesto a seguir cuatro años más. Yo quiero eso. Es el mejor candidato que podemos tener".

En esa temática, el titular de la cartera política también se refirió a la ex presidenta Cristina Fernández: "Yo creo que sí va a ser candidata. Porque a veces uno como dirigente político no hace lo que quiere, sino lo que las circunstancias requieren".

En cuanto al Presupuesto 2019, con media sanción de Diputados y que Cambiemos buscará promulgar este miércoles en el Senado, Frigerio dijo: "Estamos trabajando en eso hace muchos meses, en un trabajo artesanal con gobernadores, diputados, senadores. Es la primera vez que vamos a tener un presupuesto equilibrado".

El ministro del Interior consideró asimismo que "la política se divide hoy entre los que quieren que a la Argentina le vaya bien y los que creen que si le va mal a la Argentina a ellos les va a ir bien. No tengo pruebas sobre determinadas personas en concreto. Hay quienes sistemáticamente desde el 15 de diciembre del 2015 han puesto palos en la rueda".

Ante las acciones gremiales del jueves pasado en Aerolíneas Argentinas y Austral, por las cuales se suspendieron 258 vuelos y afectaron a 30.000 pasajeros, Frigerio consideró que "la extorsión no funciona con este gobierno, queremos que Aerolíneas vuele mejor y lleve a más argentinos. Estamos haciendo las cosas que había que hacer con Aerolíneas".

Sobre la situación judicial del jefe de los camioneros Hugo Moyano y su hijo Pablo, Frigerio opinó que el país "necesita un sindicalismo representante de los trabajadores que trabajen para que haya más trabajo. Todos los argentinos somos iguales antes la ley y Moyano tiene que rendir cuentas ante la ley".