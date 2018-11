Urtubey: "Estamos construyendo un espacio alternativo"

El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey acaba de presentar el Presupuesto 2019 para su provincia que tiene un fuerte componente social. En este sentido, en comunicación vía satélite conafirmó: "Prevé un fuerte incremento de la inversión social, crecimiento de la obra pública y con mucha austeridad en lo que significa la administración pública a efectos de seguir manteniendo nuestro equilibrio fiscal; también estamos bajando impuestos. Creemos que tenemos que ayudar a que la situación esté lo mejor posible, en esta situación difícil del país y desde las provincias tenemos que ayudar".. Para esto debemos estar muy alertas, y sobre todo al lado de quienes necesitan una mayor presencia del Estado en momentos tan difíciles como estos", opinó.En Salta "estamos por debajo de la media nacional en términos de desempleo, por debajo de la media nacional en términos de pobreza, por ingreso de acuerdo a datos del Indec. No obstante, la crisis nos pega a todos, en toda la Argentina. Creo que el rumbo elegido no está generando que la gente viva mejor, sino todo lo contrario", puso relevancia.Consultado porrespecto del bono de 5000 pesos, destacó: "Me parece bien que aquellas empresas que puedan ayudar a que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones y que lo puedan hacer, lo hagan, incluso el Estado como empleador. Pero"En ese contexto, en Salta, lo que", manifestó.

Este es un espacio claramente federal

En el peronismo federal gobernadores y dirigentes trabajan en el armado de un nuevo esquema de cara al 2019. La mayoría de los mandatarios comparten un espacio que se desmarcó del kirchnerismo y que tiene su base de poder en el interior del país. Urtubey recorre la Argentina con ese objetivo. "Estamos construyendo un espacio político, que tiene base en el peronismo porque la mayoría de quienes estamos construyéndolo, somos peronistas", aseveró. "Estamos viendo que esta pelea entre el actual presidente y la ex presidenta, al final del camino, a los únicos que les sirve es a ellos y a la gran mayoría de los argentinos no les sirve. Nosotros", entendió el actual gobernador de Salta.Resaltó asimismo que en estos momentos".Dijo además que esteLas otras alternativas son todas de gente de Buenos Aires, que me parece buenísimo, pero creemos que se necesita una mirada más federal del país, necesitamos gente que no le cuenten cómo funciona la Argentina del interior son que la puedan haber vivido. En ese marco, l"."También lo conformarán dirigentes que tengan una mirada de ir hacia futuro, de ir hacia adelante en Argentina", agregó.