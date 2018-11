El gobierno provincial aporta recursos para la continuidad de las obras viales

A fijar pautas de trabajo en materia de obras viales para el resto del año y el próximo, se abocaron este lunes el gobernador Gustavo Bordet y la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez.Tras charlar sobre la situación generada a raíz de las intensas lluvias caídas en las últimas horas, se analizaron las obras en marcha. "Le aseguré al gobernador que todas las obras viales están en plena ejecución, algunas por debajo del nivel pero producto de la situación climática. Cuando uno tiene que hacer trabajo de asfaltado no es sólo el día que llueve sino que a veces tenemos hasta 10 días posteriores que no podemos trabajar", detalló."También conversamos sobre los recursos que tenemos y de las deudas que existen con obras a nivel nacional porque el Acceso Norte que es una de las que financia la nación en este año no hemos tenido ningún pago y sobre la ruta 6 que es mixta -66 por ciento la nación y 34 por ciento la provincia- se nos ha pagado sólo el certificado de enero pero las obras no se paralizaron debido a que el gobierno provincial está poniendo los recursos", precisó Alicia Benítez.Con respecto a las deudas de la nación por obras viales, la funcionaria precisó: "Estuvimos con el ministro de Economía hace aproximadamente 15 días para acercarle el reclamo, el viernes último con funcionarios de Vialidad Nacional en la inauguración de la ruta 12 también hicimos lo propio y seguramente esta semana nuevamente vamos a estar en Buenos Aires, más allá de que telefónicamente todos los días estamos haciendo el reclamo. Es importante que se produzca el ingreso de dinero porque la intensión del gobernador es seguir invirtiendo en otras obras. Si estos recursos no vienen nos complican la situación".