Diputados definirán esta semana los temas para la última sesión del año

La Cámara de Diputados ingresará esta semana en la recta final del período ordinario de sesiones -que concluye a fin de mes- con una intensa actividad de comisiones y una sesión programada para el 21, donde se analizarán un conjunto de proyectos económicos, entre ellos los cambios a bienes personales.

Además podrían tratarse diferentes convenios internacionales y la autorización para ejercicios militares, mientras el radicalismo busca incluir el proyecto para que los jueces paguen ganancias, que presentó el radical Luis Borsani, en sintonía con una propuesta del titular de la UCR y gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Los proyectos del paquete que se votará en la sesión del 21 se definirán en una reunión de la conducción de Cambiemos que se hará este martes, previo a las reuniones de comisiones que se empezarán a realizar desde ese mismo día por la tarde.

Entre las iniciativas que Cambiemos quiere debatir está el proyecto de juicio por jurado, que se volverá a analizar este martes a las 14 en comisión, y que busca instalar este sistema en todo el país para aquellos delitos con condenas superiores a ocho años y/o vinculados a la corrupción.

El miércoles pasado no se pudo avanzar en un despacho afirmativo debido a que no se consiguió reunir quórum en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, pero se estima que si se logra acordar un texto consensuado se podría incluir en el temario de la última sesión del año.

El proyecto instaura el juicio por jurado, el que será integrado por una docena de miembros, que podrá ser tribunal en aquellas causas donde las acusaciones por esos delitos superen los ocho años. No se incluirán los delitos de lesa humanidad.

En cambio, el proyecto de ley de alquileres está en dudas debido a la falta de consensos que aún existe entre los legisladores, en medio de una fuerte presión del sector inmobiliario que no quiere que se regulen los contratos entre propietarios e inquilinos.

Hasta ahora sólo se incluirá en la sesión el proyecto de reforma de bienes personales que modificaría el Senado para que no paguen ese tributo los dueños de viviendas únicas de hasta un valor de 12 millones de pesos.

Otra iniciativa que se debatirá es el proyecto para que las mutuales y cooperativas paguen menos impuestos.

En cuanto al proyecto para que los jueces paguen ganancias, se requiere del tratamiento de las comisiones y de un consenso con el resto de las fuerzas políticas.

Si bien en la mayoría de los bloques existe la voluntad de que los jueces paguen ganancias, algunas bancadas como el massismo plantean reparos debido a que en la norma propuesta están incorporados también los empleados judiciales.

Una de las alternativas que analiza el radicalismo es que el pago de ganancias se aplique para los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial en forma gradual y se puedan tomar a cuenta de futuros aumentos.

El hecho de que se proyecte una sola sesión de aquí hasta fin de mes (cuando finaliza el período ordinario) se enmarca en la virtual parálisis que tuvo el recinto de sesiones desde que en junio se votó el proyecto sobre aborto, y en coincidencia con el inicio de las críticas opositoras al gobierno por la política económica.

Desde el 14 de junio, cuando la Cámara baja aprobó el aborto, el plenario del cuerpo volvió a reunirse el 4 de julio, con temas varios, y el 25 de octubre, para darle media sanción al Presupuesto 2019.

En medio de esas sesiones, Diputados recibió al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que brindó sus informes el 1 de agosto y el 3 de octubre.