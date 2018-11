Analizan un plus para planes sociales y evalúan adelantar el aumento a jubilados

Política Analizan la posibilidad de entregar un bono de fin de año a empleados estatales

El Gobierno terminará de definir hoy el alcance del bono salarial con una ampliación a trabajadores estatales -sujeto a una negociación por separado- y a beneficiarios de planes sociales.El decreto, según el último borrador oficial que contaba con la aprobación de la central obrera, contemplaba el pago de un plus no remunerativo de $5.000 en dos cuotas iguales de $ 2.500 con los sueldos de noviembre y enero próximo.. En el Ejecutivo, sin embargo, planean en lo inmediato dar a conocer medidas en la misma línea para otros sectores no contemplados en el texto que negociaron la CGT y las cámaras empresarias., cuya negociación quedó a cargo del líder del gremio UPCN, Andrés Rodríguez, con el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra, esta semana se anunciará un acuerdo complementario a la paritaria cerrada hasta ahora y que tuvo en una primera etapa un incremento salarial de 15% y luego pagos de sumas fijas y subas en el ítem del presentismo que, según el gremio, elevaron otros diez puntos la pauta. El nuevo entendimiento implicará otra suba porcentual y más montos no remunerativos.Mientras que para los beneficiarios de planes sociales hay anuncios en proyecto. Es que además de los suplementos para los trabajadores privados y públicos,La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ya había adelantado que habría un bono para perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero en Hacienda se mostraron más ambiciosos: recordaron que los directorios de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron préstamos para la Argentina por un total de 1.850 millones de dólares para la contención de sectores sociales vulnerables. Y explicaron que Stanley definirá en lo inmediato cómo reforzar los planes sociales en sintonía con el resto de los anuncios.El Gobierno mira ahora a los jubilados. "Los haberes crecieron 28,5% este año y quedaron relegados con la inflación", aceptan en Gobierno. Según fuentes oficiales,. Actualmente, el mínimo está en $ 8637.Otra posibilidad es hacer uso de la salvaguarda social que tiene la Casa Rosada con el FMI, por $ 13.500 millones. Desde ANSeS aseguran que no hay nada todavía en carpeta y comentan que el año que viene, por el Presupuesto 2019, los jubilados van a recuperar terreno: la inflación está prevista en 25 puntos y el índice de movilidad alcanzaría 37. Pero estas son las proyecciones que el Gobierno hace y a las que suele después señalar como una referencia más que un pronóstico certero.Esa alternativa, sin embargo, recién podrá ser definida una vez que el Senado termine por sancionar el proyecto de Presupuesto, lo que se concretaría en la sesión de este miércolesCon el borrador de DNU confirmado por el oficialismo hasta ayer en el sector empresario seguían las dudas y reparos. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente segundo y negociador principal de la Unión Industrial (UIA) volvió a advertir que la letra de la normativa debe ser cuidadosa "para evitar que terminen percibiéndolo (el bono) aquellos sectores que ya han indexado (sus salarios) con cláusulas gatillo o que reformularon sus convenios". En diálogo con radio Cooperativa reclamó, en tanto, "medidas complementarias" para facilitarles el financiamiento del bono a las pequeñas y medianas empresas.Los bonos en preparación comparten la condición de no computar para el pago de impuestos de modo tal de abaratar su liquidación para los empleadores y asegurar que los percibirán sin descuentos los trabajadores. En una interpretación es otro revés para el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, quien a mitad de año firmó una resolución que prohibió la inclusión de sumas no remunerativas en las paritarias. En la CGT y en varias carteras de Gobierno dan a Triaca fuera del Gabinete en el corto plazo.